Quattro outfit estivi sportivi

Quando arriva la stagione calda, ci si può finalmente liberare da tutti gli “strati” di abiti che ci hanno accompagnato durante l’inverno. Via cappotti, sciarpe e cappelli di lana, i piedi possono finalmente tornare a respirare e si esce di casa indossando finalmente abiti leggeri e freschi.

Ma a volte per le donne, trovare il giusto outfit, può risultare complicato, specialmente se l’occasione impone uno stile casual e informale. Niente panico! In questi casi basta semplicemente mixare capi diversi, apparentemente agli antipodi, per avere uno stile cool e divertente, adatto a quei periodi in cui le temperature sono più calde.

L’accessorio più versatile del guardaroba femminile: le sneakers

Le scarpe da donna per il running, ad esempio, sono un accessorio davvero versatile e interessante, particolarmente adatto per spezzare anche i look troppo romantici o eccessivamente seriosi.

Un abitino leggero, dalla fantasia fiorata e le spalline sottili, ad esempio, sarà la base ideale, per abbinare le sneakers sportive da donna, andando poi a completare il look con una maxi shopper, che richiami uno dei colori dell’abito o delle scarpe. Un look, pratico, comodo e di grande effetto, che si adatta ad ogni circostanza, e con il quale è possibile davvero affrontare tutti gli impegni della giornata, dalla spesa al supermercato, all’aperitivo con gli amici.

Non solo corsa

Le scarpe da donna per il running sono state ormai sdoganate e non vengono più utilizzate semplicemente quando si pratica sport. Queste particolari calzature sono l’ideale per dare un tocco personale e diverso a ogni look, rendendolo unico e particolare.

Un altro outfit il cui focus è rappresentato proprio dalle scarpe sportive, è quello composto da una gonna midi, magari anche a pieghe, monocromatica, abbinata ad una semplice t-shirt bianca, insieme a un capospalla sporty–chic, come il gilet, che può essere di pelle o anche di jeans.

In alternativa alla t-shirt, si può abbinare anche una camicia bianca dal taglio maschile, da portare con una pencil skirt dalla fantasia vivace o anche, per chi vuole osare, una longuette animalier, sempre con le immancabili sneakers, che sono davvero le calzature che “risolvono” ogni dilemma in fatto di scarpe, specialmente d’estate.

La jumpsuit con il blazer oversize

Per chi vuole puntare su un look sportivo ma femminile, l’ideale è indossare una jumpsuit color block, magari con una cintura alta che segni il punto vita, tono su tono.

L’elemento di contrasto, con questo genere di outfit, saranno le scarpe da running, che verranno scelte di un colore che sarà in grado di accentuare ancora di più la tonalità della jumpsuit.

Quando poi l’occasione impone un look più formale, è possibile completare il look andando ad aggiungere un blazer oversize, andando magari ad abbinarlo alle scarpe oppure, viceversa, scegliendo delle sneakers che abbiano all’interno il colore della giacca.

I jeans skinny

La moda è fantasia, espressione di sé e grande creatività, e quando si ha a disposizione un accessorio così versatile come le scarpe da running, allora si che l’estro di ognuno può venire fuori, nel modo migliore.

Naturalmente, l’abbinamento perfetto per le sneakers sportive da donna, è rappresentato dai jeans. Ma in questo caso, il pantalone deve essere rigorosamente skinny e magari anche con i bordi leggermente strappati, per dare un tocco glam a questo capo basico, ma fondamentale per il guardaroba femminile, in tutte le stagioni.

Anche in questo caso, la t-shirt bianca risulterà il capo più adatto da abbinare, specialmente se il jeans sarà di colore nero. Ma con questo tipo di pantaloni, ogni tipo di capo risulterà la scelta vincente, tutto dipenderà infine dall’occasione d’uso. Le scarpe sportive, poi, saranno la ciliegina sulla torta.