Federico Mantovan, ha 36 anni, è di Noale piccolo centro dell’entroterra veneziano ed è a capo dell’azienda Donna Gnora. Donna Gnora è una società agricola veneta, a conduzione familiare, che produce ortaggi e frutta senza l’uso di chimica sintetica né diserbanti. Una realtà che ormai da tempo porta avanti un progetto davvero interessante ed ecosostenibile, ma non solo nella produzione. L’azienda, infatti, per la città di Venezia prevede una consegna a domicilio un po’ particolare: in barca a remi. «Facendo biologico ci sembrava giusto che anche la consegna fosse sulla stessa linea», afferma soddisfatto Federico Mantovan in un’intervista a Vanity Fair.

Un’iniziativa per Venezia

«Abbiamo iniziato con due barche dell’Associazione di barche tradizionali Soralia, ora con l’emergenza abbiamo più che raddoppiato le nostre consegne e ci stiamo facendo aiutare anche della ragazze di Row Venice, associazione di vogatrici che lavora soprattutto con i turisti e che quindi in questi giorni ci ha prestato altre due barche e altre braccia. Per ora le ragazze hanno fatto volontariato, le abbiamo “ripagate” in verdure, ma proprio oggi dovremo stabilire una nuova collaborazione. A Venezia, andando a remi, la dinamica che si crea con le persone è molto bella. Perché la barca a remi non fa rumore e quando passi nel canali nel silenzio ti puoi parlare dalla barca al balcone, così come avveniva con i i vecchi frutariol.»