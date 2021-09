Quanto pagheresti per un animale? Ecco l'incredibile classifica della BBC

Quali sono gli animali più costosi al mondo? Le risposte possono essere sorprendenti e rivelare anche intuizioni sulle stranezze e le priorità della natura umana. Andiamo a vedere quanto si è disposti a pagare per un animale.

La BBC individua gli animali pregiati

La questione di quali fossero gli animali più costosi del mondo è stata sollevata poco tempo fa dalla BBC Future che racchiude in un articolo qualche aneddoto interessante. Per esempio, un giorno, un’anatra chiamata Big Dave fu messa all’asta. «Ha un temperamento molto simpatico. È sempre pulito, si è sempre preso cura di se stesso e quando gli mostri che gli piace essere al centro dell’attenzione» confermò il suo proprietario Graham Hicks alla BBC all’epoca. L’allevatore fu così convincente che Dave fu venduto per la modica cifra di 1.760 euro, una somma da record per un’anatra.

Quel giorno, Dave divenne l’anatra più costosa del mondo, unendosi a un club selezionato degli animali più preziosi della Terra. Ma mentre potrebbe affermare di essere il diamante delle anatre, ci sono molte altre specie che valgono molto di più.

Quali sono gli animali più costosi al mondo?

Quindi, quali sono gli animali più pregiati? Come definiresti il termine? Le risposte sono più complesse di quanto appaia a prima vista. Da qualche parte nel Regno Unito, c’è un agnello unico chiamato Double Diamond, che vale una straordinaria quantità di denaro (411.300 euro). Non ha il vello d’oro; è la sua genetica che detiene il valore. È un esempio particolarmente impressionante di agnello di Texel, una razza originaria di una piccola isola al largo delle coste dei Paesi Bassi.

Ma il record per la somma più alta mai pagata per un cane è molto più alto: 10 milioni di yuan cinesi, per un mastino tibetano chiamato Big Splash. Sono 1,1 milioni di sterline ai tassi di cambio odierni (1,55 milioni di dollari/1,3 milioni di euro). La razza mastino è diventata una specie di status symbol in Cina negli ultimi anni. Ma il prezzo elevato, pagato da un uomo d’affari, avrebbe potuto essere anche un investimento, dal momento che il cane ha il potenziale per essere affittato ad altri allevatori.

E i gatti? Tra le razze domestiche più costose c’è il gatto Savannah, che può costare quasi 16.900 euro. Continuiamo con i volatili. Il piccione più costoso è New Kim, che è stato venduto a un offerente anonimo in Cina conosciuto solo con lo pseudonimo di “Super Duper”, per 1,6 milioni di euro alla fine del 2020. La lista continua con panda, squali e balene, ma tu, quanto saresti a pagare per un animale?