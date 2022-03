Putin giacca Loro Piano. Il presidente russo Vladimir Putin fa parlare di se, e non solamente per le azioni oscene nei confronti dell’Ucraina. A scatenare interesse è stato il nome venuto allo scoperto della compagna segreta di Putin e a creare forte indignazione sono stati i video diventati virali degli atteggiamenti intimidatori del leader russo durante le trattazioni.

Ma non solo. I bombardamenti verso il paese continuano e Putin si presenta in pubblico come se non stesse succedendo nulla. Proprio come ha fatto ieri 18 marzo 2022 allo stadio Luzniki, Mosca, inscenando uno show che ha sollevato non poche polemiche ed indossando una giacca dell’alta moda italiana di cui la cifra sta iniziando a fare il giro del web. Vediamo cosa è successo.

Il leader russo si mostra in pubblico

Vladimir Putin si è presentato in pubblico in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea. Lo zar, nello stadio di Luzniki che aveva visto raccolti migliaia e migliaia di sostenitori, ha tenuto un discorso alla nazione. Ma lo show tirato su non è stato affatto gradito e ha ottenuto gran dissenso. E’ risultato in primis fuori luogo e di poco gusto l’allestimento euforico dello stadio, ricco di colori e con musica. Quella che è arrivata è stata un’immagine in netto contrasto con la distruzione e la miseria che sta vivendo l’Ucraina per mano del leader russo, destando vera indignazione.

Ma c’è stato altro che ha fatto storcere il naso agli spettatori. Dapprima, un fatto misterioso è stata la diretta bruscamente interrotta dalla tv di stato russa, fatto non ancora ben chiarito. In secondo luogo l’attenzione si è spostata su un’altro particolare: la giacca Loro Piana indossata dal leader russo. Capiamo perché.

La giacca di Putin è alta moda italiana firmata Loro Piana

Il presidente russo si è presentato in pubblico con un apparentemente abbigliamento sportivo, che però celava dietro ben altro. Sopra il dolcevita bianco, Putin portava un giubbotto antiproiettile prontamente camuffato da un importante giubbotto blu. E’ stato proprio quest’ultimo ad entrare nel mirino, rivelandosi una giacca dell’alta moda italiana. Molti utenti del web hanno così iniziato una ricerca circa il costo del capo indossato dello zar.

La giacca è stata identificata come capo firmato Loro Piana, un brand dell‘alta moda italiana di Vercelli, di costo pari a 13.000 euro. “Mentre i russi litigavano per la spesa nei supermercati, Putin è apparso davanti al pubblico di Luzniki con una giacca di Loro Piana per quasiun milione e mezzo di rubli” si legge scritto sul web. E’ stata questa la reazione generale ottenuta in seguito alla comparsa pubblica di Putin allo stadio di Mosca. Il web si è indignato, chi ricordando l’ultimo bombardamento di Putin verso l’Ucraina e chi accusandolo, oltre alla brutalità che sta commettendo, di non avere avuto neanche minimo rispetto per le vittime del paese.