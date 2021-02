Profumi di San Valentino. Le fragranze più seducenti da regalare al tuo amore

A corto di idee per la festa degli innamorati? Così si legge su echarme.it. Il profumo è un regalo di grande impatto, soprattutto se selezionato tra le proposte più affascinanti di prestigiose maison italiane e internazionali. Ecco quindi una selezione di profumi San Valentino 2021 per sorprendere il tuo amore con una fragranza ricercata e seducente.

Mon Guerlain Eau de Parfum Intense è l’ideale per celebrare la festa più romantica dell’anno con una fragranza che esalta la femminilità moderna. Pensato per una donna dalla forte personalità e sensualità, unisce note legnose ad un aroma intenso di vaniglia, per un sillage più sensuale che mai. Avvolgente e inconfondibile, quest’eau de parfum si distingue per una piramide olfattiva ricercata e dai tratti singolari. Il calore della vaniglia si coniuga infatti alla freschezza della lavanda, per lasciare poi il passo alle note persistenti di sandalo e patchouli.

Se invece cerchi un’eau de parfum preziosa, capace di incantare anche le più esigenti appassionate di profumeria, l’opzione migliore tra i profumi San Valentino 2021 è Rosa Nobile di Acqua di Parma. Un autentico omaggio alla rosa, regina indiscussa del mondo floreale, che celebra l’inimitabile fascino della femminilità innata. La fragranza si apre con l’energia di mandarino di Sicilia, bergamotto di Calabria e pepe. A comporne il cuore sono le note delicate e persistenti della Rosa Italiana, enfatizzate da accenti di peonia, violetta e mughetto. Il fondo è affidato ai sentori legnosi del cedro, combinati a muschio e ambra grigia.

Le fragranze più seducenti da regalare al tuo amore

K è l’eau de toilette dedicata all’uomo contemporaneo che vive ogni giorno da autentico re: deciso e proiettato verso il futuro, seppur legato alla tradizione. Questo paradigma maschile trova espressione anche nel packaging, con il tappo (realizzato a mano) a forma di corona e rivestito con oro 24 carati. Con la vaporizzazione, le prime a farsi sentire sono le note vivaci degli agrumi di Sicilia, che sfumano per lasciare spazio agli aromi intensi delle bacche di ginepro e agli accenti ambrati della salvia sclarea. Essenze valorizzate da un cuore floreale di geranio e lavanda, combinato a inaspettati sentori di peperoncino. Legno di cedro e vetiver compongono il fondo della piramide olfattiva, che si chiude definitivamente con la dolcezza speziata del patchouli.

Elegante, vibrante e sensuale, Eros di Versace è tra i profumi per San Valentino più indicati per gli uomini dal carattere forte ed energico. Il connubio tra foglie di menta e scorza di limone apre un’eau de toilette che conquista fin dalla prima vaporizzazione. Il cuore è caratterizzato da affascinanti note orientali: vaniglia, ambra e fava tonka. Mentre nel fondo si trovano gli aromi legnosi del cedro, uniti a vetiver e muschio, per un sillage intrigante e irresistibile.