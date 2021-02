Dr. Martens ha lanciato due nuove paia di scarpe solo per San Valentino 2021. Il marchio di calzature sta preparandosi ad uscire con i suoi nuovi modelli: 1461 e uno stivale Devon aggiornato che grida “thats amore”. Scopriamoli insieme.

Entrambi i nuovi modelli di Dr. Martens, non sono dedicati a San Valentino 2021 in un modo stucchevole che spinge un sacco di cuori rosa in gola. I nuovi design, disponibili in una versione nera e in una versione bianca, sono eleganti e allo stesso tempo festosi. Le scarpe Dr.Martens 1461 Hearts e lo stivale Devon Heart sono caratterizzati da motivi a cuore abbinati, progettati per combinarsi perfettamente. Continua a leggere per vedere le immagini della campagna e acquistare la collezione, che sarà disponibile nei negozi e su drmartens.com a partire da febbraio.

Se guardi fin nei minimi particolari, noterai che in realtà ci sono molti piccoli motivi a cuore sparsi ovunque, per festeggiare un San Valentino 2021 alla grande. Ci sono cuori sulla caviglia, occhielli a forma di cuore, due pezzi di ferro e cuori incisi nelle suole di gomma. Le scarpe 1461 Heart sono persino dotate di lacci trasparenti. Per quanto riguarda il prezzo delle scarpe, le nuove 1461 sono disponibili in una gamma completa di taglie per adulti e hanno un prezzo di £ 139; e lo stivale Devon Heart ha un prezzo di £ 189.

Sneakers di lusso firmate Louis Vuitton: il modello Archlight fa letteralmente impazzire le star!