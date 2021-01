Sneakers di lusso. Questa volta, firmate rigorosamente Louis Vuitton, “re del lusso” per eccellenza. Queste amate “fashion shoes” fanno letteralmente impazzire anche le star. Il modello in questione è molto particolare e unico nel suo genere. Anche per il costo importante e considerevole. Stiamo parlando del modello lanciato in occasione della collezione primavera/estate 2018, dal nome Archlight. Le caratterizza, a differenza delle altre sneakers lussuose, una suola a forma di onda, un’iconica linguetta oversize e un design under the ankle. Una calzatura da vere e proprie “fashion addicted”.

Protagonista esclusiva ed indiscussa della sfilata Louis Vuitton Primavera-Estate 2018, questa sneaker a dir poco futuristica e all’avanguardia; mixa incredibilmente lo stile scattante della suola a forma di onda e la linguetta oversize al design basso intorno alla caviglia, per un look grazioso e al contempo femminile. Innegabilmente unica nel suo genere. Il tutto è rigorosamente Made in Italy. Questa preziosa calzatura (dal costo proibitivo) è caratterizzata da una tela Monogram verniciata e composta da tessuti tecnici. Alta e morbida allo stesso tempo, la suola in gomma è molto confortevole oltre che a favorire un maggiore slancio (5 cm). La sneaker LV Archlight, modello must have dell’intera creazione moda, viene reinterpretata per la stagione in tweed bianco e nero, elemento chiave della Collezione prêt-à-porter Autunno-Inverno 2019 di Louis Vuitton. L’iconico modello, famoso per la suola flessibile oversize, è arricchito da un’asola in tela Monogram sul retro e dall’applicazione con logo LV Circle sulla linguetta.

Elisabetta Gregoraci si aggiudica ancora una volta il trono come regina indiscussa di bellezza, stile e moda. Ovviamente, senza dimenticare il lusso. Sorriso smagliante per la bellissima Elisabetta, tornata alla sua quotidianità dopo l’esperienza indimenticabile all’interno della casa più spiata d’Italia. Elisabetta Gregoraci, è risaputo, sia un’amante della “luxury life”. Nelle ultime ore si è immortalata in una ig-stories su Instagram mentre gioca con la sua dolcissima cagnolina. Super naturale, senza un filo di make up ad incorniciarle il viso, l’ex gieffina ha comunque mostrato ai suoi fan e follower un dettaglio davvero costoso e lussuoso, dallo stile decisamente unico nel suo genere.

Elisabetta Gregoraci si è mostrata, all’interno delle proprie mura domestiche, molto meno glamour e molto più naturale. Infatti, messi da parte i tacchi a spillo; si è fatta immortalate con indosso le sue amatissime e comodissime sneakers. Il tutto riportato rigorosamente sul suo profilo Instagram: pantaloni skinny bianchi con taglio alla caviglia e un maglione color ocra. Il costo proibitivo delle sneakers firmate Louis Vuitton? Una cifra di circa 1000 euro. Non male!