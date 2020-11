I prodotti più desiderati del 2020: la lista dei sogni è qua. Oh Wow!

Novembre è arrivato e siamo sicuri volerà via così come tutti i mesi del 2020 si sono inseguiti a perdifiato, facendo primavera poi estate, autunno e fra 1 2 3 è già inverno. Inutile raccontarsela, a Natale manca poco, e manca poco anche al resoconto annuale. Insomma, che tu sia stato buono o cattivo non importa, puoi sempre premiarti con uno dei prodotti più desiderati 2020. Da Off-White a Prada, che sia una macchina, una borsa o un’accappatoio, la lista dei desideri è servita, non ti resta che scegliere.

Da Off-White e Louis Vuitton a Mercedes

Virgil Abloh firma una nuova collaborazione. Questa volta non lo fa per un marchio di moda, bensì di automobili: Mercedes- Benz. Il designer americano è stato arruolato da Mercedes per celebrare il quarantesimo anniversario della Classe G della casa automobilistica, con un’opera unica che sarà messa all’asta per beneficenza.

Nike diventa prémaman

Un team guidato da donne del colosso dello sportswear americano ha chiesto all’atleta olimpica Perri Edwards e ad altre future mamme di fare da consulenti per la collezione (M) di Nike, concepita in funzione della gravidanza.

Il profumo dei desideri è Dylan Blue

Bella Hadid incarna l’essenza di Dylan Blue, riflettendo lo spirito potente e seducente della fragranza. La fragranza classica incarna la forza e la sensualità attraverso seducenti note aromatiche di fiori spontanei e una calda base di patchouli coeur, stirace e legni bianchi. La campagna è stata girata su un’isola remota al largo della costa sarda, circondata da acque cristalline e formazioni rocciose uniche. Una connessione ritrovata con la natura.

Accappatoio personalizzata Versace

Di recente Chiara Ferragni ha condiviso alcuni scatti in bagno mentre tiene in braccio il piccolo Leone. Mamma e figlio indossano ognuno il proprio accappatoio, ma quello di Chiara è davvero particolare. Si tratta di un modello firmato Versace, dai colori molto accesi e dal prezzo esorbitante, circa 400 euro. Ebbene, il modello della Ferry sarebbe proprio un bel regalo per Natale, soprattutto se è previsto nella lista dei prodotti più desiderati del 2020.

Bottega Veneta e le sue borse Kraft

Da sempre all’avanguardia in termini di riciclo e tutela dell’ambiente. Grazie allo straordinario talento del suo direttore creativo Daniel Lee, sono stati lanciati nuovi modelli di borse 100% riciclati, super estetiche e molto leggere. Il motivo? Sono stati realizzate interamente con carta innovativa “kraft”, senza tessuti sintetici aggiunti. Ciò le colloca tra i prodotti più desiderati del 2020.

Voce Viva di Valentino

Un’elegante bottiglia di vetro evoca una silhouette couture dove gli iconici dettagli Rockstud danno carattere al tappo. Illuminando il suo carattere distintivo, una V lucente emerge attraverso le sfumature dorate dell’essenza. Realizzata da Honorine Blanc e Amandine Clerc Marie, la fragranza si distingue con note di bergamotto calabrese che incontrano essenze di mandarino e ginger speziato. Mentre un bouquet di fiori bianchi crea il cuore del profumo, il muschio e una sensuale vaniglia lo rifiniscono con sensazioni di bosco.

Collezione gender fluid Rick Owens + Moncler

Rick Owens e Moncler collaborano alla loro prima collezione insieme. Un viaggio profondo e personale che ritorna alle origini, riportando entrambi alle radici del proprio DNA: il piumino per Moncler e forme concettuali e architettoniche per Rick Owens. La collezione propone un guardaroba di capi che raccontano ciascuno una storia. Volumi insoliti sono reinterpretati nel tipico nylon di Moncler e declinati in una palette colori che spazia dal nero all’argento, fino al grigio polvere. Tagli netti e silhouette gender-fluid sono modellate con una leggera imbottitura in piuma, in un connubio di comfort e audacia. La collezione Moncler + Rick Owens sarà disponibile a partire dal 22 ottobre.

Le fragranze per la casa Home Scents a base vegetale di LOEWE

Jonathan Anderson racconta: “Essendo appassionato di giardini, piante e dei loro profumi unici, sin da quando sono diventato direttore creativo di LOEWE ho sempre pensato di creare una linea di candele, e aggiungere una dimensione olfattiva alle collezioni. Per questo, sono felice di presentare la nuova linea di fragranze per la casa e di candele in vaso ispirate proprio alle essenze di un giardino botanico. La scelta delle fragranze ha motivazioni personali. Si tratta di tracce olfattive che mi ricordano l’infanzia, i viaggi che ho intrapreso. Il mix, ispirato ai giardini botanici vittoriani ed agli speziali, è sia scientifico che sentimentale”.

Alla carica le borse BBuzz di Balmain

BBuzz, il nome della nostra ultima collezione di borse, è più di un semplice gioco di parole basato sull’allitterazione. Questa nuova collezione si ispira alle proposte da passerella, reinterpretando alcuni degli elementi distintivi più noti di Olivier Rousteing: frange importanti, pelle trapuntata, decorazioni sfarzose, audaci stampe animalier e accattivanti motivi in bianco e nero.

Prada e Adidas collaborano

Un sodalizio che inizia con una collaborazione. La prima fase – Prada for adidas Limited Edition – è un tributo alle iconiche scarpe di adidas Originals, le sneaker Superstar lanciate originariamente nel 1969 e tutt’oggi un emblema dello stile adidas Originals. L’edizione limitata include in abbinamento una nuova silhouette di borsa – Prada Bowling for adidas – che si ispira, con riferimenti al mondo dello sport, alla Bowling Bag di Prada e alla borsa da palestra adidas.

Givenchy e la sua nuova Antigona Soft

Questo Autunno, Givenchy celebra il decimo anniversario della sua borsa iconica Antigona svelando l’Antigona Soft, una versione più morbida e disinvolta della sua sorella maggiore. Tra le borse più desiderate da tutti, e sicuramente tra i prodotti più desiderati del 2020.

Peekaboo by Fendi

È probabile che, se sei abbastanza fortunato da poter mettere le mani su una borsa firmata, questa sarebbe la Peekaboo di Fendi, lanciata con una bellissima campagna realizzata da Chloe x Halle.