Johnny Depp ha perso tutto. Spunta la dichiarazione shock: “Non ho pietà”

L’attore di Hollywood Johnny Depp ha perso la sua denuncia per diffamazione nei confronti del Sun. La querela di Depp è partita subito dopo che il giornale lo ha descritto come uno che “picchia la moglie”. L’Alta Corte ha respinto la richiesta di risarcimento della star dei Pirati dei Caraibi, il suo è uno dei processi per diffamazione più seguiti del secolo. I suoi avvocati hanno detto che molto probabilmente si sarebbe appellato contro la “decisione perversa e sconcertante”.

Nella sentenza di 129 pagine, il giudice, il signor Justice Nicol, ha dichiarato: “Il ricorrente [Depp] non è riuscito nella sua azione per diffamazione… Gli imputati [i giornali Sun e News Group] hanno dimostrato che in ciò che avessero pubblicato, nel significato che io ho colto, le parole fossero sostanzialmente vere”. Il giudice ha aggiunto: “Ho riscontrato che la grande maggioranza delle presunte aggressioni alla sig.ra Heard da parte del sig. Johnny Depp sono state provate secondo gli standard civili. Sono giunto a queste conclusioni dopo aver esaminato in dettaglio i 14 episodi sui quali gli imputati fanno affidamento, nonché le considerazioni generali che il ricorrente ha presentato dovrei tenere in considerazione. In tali circostanze, il parlamento ha affermato che un imputato ha una difesa completa “.

In 12 dei 14 episodi di aggressione riportati dalla Heard, il giudice ha affermato di aver trovato le accuse provate. “Non considero l’incapacità [del Sun] di giustificare queste accuse [negli altri due incidenti] come importanti per determinare se hanno stabilito la veridicità sostanziale delle parole che hanno pubblicato”. Nella sua conclusione, Nicol ha citato un’e-mail inviata da Depp nell’agosto 2016 come indicativa dei veri sentimenti dell’attore nei confronti della Heard. Il messaggio di Depp diceva: “Non ho pietà, nessuna paura e nemmeno un briciolo di emozione o quello che una volta pensavo fosse amore per questa miniera d’oro, basso livello, una dozzina di centesimi, molliccio, inutile penzoloni e abusato mercato del pesce … Posso solo sperare quel karma entri in azione e le prenda il dono del respiro… Scusa amico… Ma ORA non mi fermerò davanti a niente !!! ”

