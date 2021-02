Pellicce extra lusso. Le creazioni di Guess sono le più apprezzate e desiderate anche dalle celebrità internazionali. Capo must have irrinunciabile della collezione di capospalla firmati dall’omonimo brand statunitense è (senza ombra di dubbio) la pelliccia sintetica con colori sgargianti, fucsia e verde brillante. Impossibile non notarla. Uno dei trend più cool della stagione. I cappotti animalier dominano prepotentemente le collezioni inverno 2021 con il loro look deciso e audace.

Pellicce extra lusso: le fantasie animalier conquistano la moda 2021

Come resistere alle pellicce firmate 2021 protagoniste indiscusse della tendenza cappotti animalier? Grintosi, moderni e di carattere, sono il massimo per restare al caldo ma in grande stile. Lunghi, corti, eleganti o casual chic. La tendenza animalier domina l’autunno inverno 2020/2021, uno dei trend dagli anni ’80 che continua a conquistare successi. Come ad esempio la collezione Twin Set dedita e creata appositamente per chi non ama gli eccessi. I suoi cappotti in panno in eleganti sfumature di beige, sono perfetti per completare i look più raffinati. Luisa Spagnoli pensa invece a chi preferisce uno stile più raffinato. I suoi cappotti a mantella inverno 2020 sono i più belli tra tutte le proposte moda , in panno double di lana con motivo in calde sfumature di cammello e marrone scuro.

Anche la linea di abbigliamento Liu Jo non resiste al trend dell’animalier e propone uno dei suoi cappotti in pelliccia ecologica. Lo stile anni ’80 domina le nuove collezioni, come ci dimostra anche Bershka con il suo modello cammello grintoso. Per chi vuole osare, invece, la linea di abbigliamento Guess firma uno dei capi più eccentrici del momento. Un cappotto maculato nei toni del verde lime e del rosso con cui sarà impossibile passare inosservate! Anzi. Il prezzo? Per nulla proibitivo.

Stefania Orlando indossa la pelliccia maculata firmata Guess all’interno della casa più spiata d’Italia, qual è GFVip

Stefania Orlando, ama osare. Soprattutto in fatto di moda e tendenza. Innegabile. Proprio lei è la pioniera del capo più eccentrico mai stato indossato all’interno della casa del GFVip. Il prezzo? Per nulla proibitivo. La Casa del Grande Fratello Vip, è risaputo, si sia quasi trasformata in una passerella di moda. Le inquiline, infatti, non nascondono il loro interesse per capi di moda a volta stravaganti, spesso super costosi. Ne è la dimostrazione Elisabetta Gregoraci, che insieme alla bellissima Giulia Salemi si aggiudicano il podio di regine di stile e fashion style. Anche Stefania Orlando, questa volta, non è da meno. La pelliccia della Orlando è prodotta da Guess, marchio statunitense nato nel 1981, e costa 299 euro. Un prezzo sicuramente piuttosto contenuto, considerando gli altri abiti sfoggiati all’interno della casa. Basti pensare alla jumpsuit stile animalier con cui si è presentata Elisabetta Gregoraci: marchio Elisabetta Franchi, prezzo 439 euro, il tutto corredato da orecchini Dior, 390 euro e sandali Gucci da 630 euro. Non male!