“Di che segno sei?” potrebbe non essere la domanda numero 1 che poni prima di andare a letto con il tuo match di Tinder. Dovrebbe però ineluttabilmente essere posta, perché diciamocelo, esiste più d’una ragione per cui dovresti voler essere a conoscenza di questa informazione.

La chimica sessuale è una parte piuttosto importante in una relazione, ci sono alcuni tratti e punti di forza sessuali in grado di skillarti in camera da letto, che potrebbero accendere o spegnere il tuo partner. E il secano zodiacale cosa c’entra? Che il feeling tra le lenzuola non si spiega, è vero, ma che col tuo ci sono comunque segni più compatibili di altri.

Ariete

In Astrologia, Marte è il pianeta della passione e del desiderio, e quella passione si farà sicuramente strada nella camera da letto. I nati sotto il segno dell’ariete sono benedetti da un’incredibile resistenza e da una passione rovente che scorre nelle loro vene. La personalità guerriera dell’Ariete è aggressiva e impulsiva. E non stupirti se ti prendono nella foga del momento. Tutto ciò che desiderano è urgente, e i loro incontri sessuali sono spontanei e ricchi di azione. In camera da letto, l’Ariete vuole dominare completamente il suo partner. Il loro sesso è passionale e animalesco. L’uomo Ariete vuole la sua damigella in una posizione sessuale sottomessa, e la donna Ariete vuole il suo amante ovunque possa possederlo completamente. Una cosa è certa: l’Ariete ama la caccia. Assicurati solo di non far aspettare troppo a lungo un Ariete; diventeranno ansiosi.

Migliore corrispondenza per il sesso: Bilancia e Sagittario

Gemelli

Curiosi e pieni di malizia, i Gemelli sono gli imbroglioni dello zodiaco. Governati da Mercurio, il messaggero degli dei, i nati sotto il segno dei gemelli desiderano conversazioni intellettuali con un’alta dose di stimolazione mentale. Rapide e irrequiete, le loro menti mutevoli e le loro personalità multiple si distraggono facilmente, quindi non sorprenderti se cercano costantemente di attuare diverse posizioni. I Gemelli mantengono il sesso abbastanza leggero e divertente. Per i Gemelli anche il romanticismo è reso giocoso e il sesso non è preso troppo sul serio. In camera da letto, sia l’uomo che la donna, cercano il brivido e la sperimentazione. Ma questo segno d’aria si avvicina al sesso in modo diverso rispetto al resto dello zodiaco. Il loro scenario ideale consiste in una tonnellata di preliminari, ritardando di proposito l’atto del rapporto. Via libera dunque al sexting e al dirty talk! Le parole sono una parte cruciale della loro tecnica di seduzione.

Migliore corrispondenza per il sesso: Ariete e Acquario

Cancro

Intuitivo e accudente, i Cancro sono gli empatici psichici dello zodiaco. Cosa significa esattamente? I nati sotto il segno del cancro sono naturalmente ricettivi e governati dalle loro emozioni. Governato dalla luna mutevole, questo segno d’acqua è un vortice ambulante di nostalgia sognante e sentimenti repressi. Per il Cancro essere innamorati consiste in un impegno serio e una profonda intimità emotiva, quindi non sorprenderti se non sono coinvolti in avventure casuali o sesso animalesco. Al cancro piace sentirsi al sicuro e necessario nella propria relazione, altrimenti si nasconderà facilmente nel suo guscio per sempre. Ma, quando è a suo agio e al sicuro, il bambino della luna è sensuale e profondamente erotico. Appassionato e sottomesso.

Migliore corrispondenza per il sesso: Pesci e Toro

Leone

Simile al segno della sorella Ariete, il Leone è entusiasta e molto appassionato. Governati dal sole, i nati sotto il segno del leone sono benedetti da un carisma luminoso e da una presenza incredibile. Non essere scioccato se un Leone illumina una stanza intera. Il Leone è l’anima della festa e il figlio dello zodiaco, la sua vita è un palcoscenico e il suo ego gioca un ruolo in primo piano. Il tuo Leone potrebbe aspettarsi ammirazione in camera da letto… una volta che hai visto cosa può fare lui, sarai disposto a lodarlo spontaneamente, garantito. Questo segno di fuoco non vuole altro che essere amato, necessario e ammirato. Ostentare i propri beni è un must nelle relazioni e si aspettano che i loro partner facciano lo stesso. Fare l’amore è una performance epica e le fantasie sessuali sono più che benvenute. Il sesso con un Leone è tutt’altro che normale: è cinematografico.

Migliore corrispondenza per il sesso: Ariete e Scorpione

Toro

Al contrario del focoso Ariete, il Toro è paziente e gentile. Governato dal pianeta Venere, dea dell’amore e della bellezza, i nati sotto il segno del toro amano prendersi il loro tempo abbandonandosi ai piaceri della vita. Tuttavia non fatevi ingannare dal loro mood sereno, il Toro è testardo e incredibilmente determinato. Sensuale e diretto, questo segno di terra vede il mondo con tutti i suoi cinque sensi ed esprime la sessualità attraverso un intenso contatto fisico. Ti riempiranno di affetto e romanticismo. Dunque se sei un fanatico delle commedie romantiche, ascolta. Il loro romanticismo deriva dal loro pianeta dominante Venere, e i loro istinti carnali dal loro elemento. Cosa aspettarsi? Fare l’amore con un Toro consiste in un sacco di baci; crudo e terroso, il toro vuole un partner a cui piace cucinare tanto quanto a loro piace coccolare. Vogliono che il sesso sia lento e irresistibile. Proprio come il cibo.

Migliore corrispondenza per il sesso: Cancro e Capricorno

Vergine

La Vergine potrebbe essere un po’ più precisa e calcolata a letto. Famosa per il suo perfezionismo e la sua personalità scrupolosa, la Vergine è la devota servitrice dello zodiaco. Governata da Mercurio, la mente della Vergine è metodica e analitica; da qui la loro nitida precisione e attenzione ai dettagli. In amore, questo segno di terra è critico e antiquato, ma dopo aver analizzato attentamente e/o corteggiato il suo amatissimo partner, la Vergine non si fermerà davanti a nulla pur di accontentarlo. Un consiglio? Fai una doccia prima. In camera da letto, un ambiente pulito e una buona igiene sono un must, per tutti ma specialmente per i nati sotto il segno della Vergine. Buona alternativa anche il sesso sotto la doccia.

Migliore corrispondenza per il sesso: Capricorno e Scorpione

Bilancia

Venusiana e civettuola, la Bilancia è l’amante dello zodiaco, il che significa che questo segno d’aria è irresistibilmente affascinante e innamorato dell’amore. Governata dalla dea Afrodite, la Bilancia si sente al meglio quando è circondata dalla bellezza e trovare l’equilibrio perfetto è il suo obiettivo finale. Ma ecco la parte difficile. Innamorarsi di una Bilancia non è il problema: è convincere la Bilancia ad innamorarsi di te la vera sfida. I nati sotto questo segno sono benedetti con l’arte della seduzione, quindi accenderli non sarà così facile come pensi. Se sei interessato a un uomo della Bilancia, lascia che sia lui a inseguirti. Per loro il sesso non è così importante quanto sentirsi felici e appagati nella relazione. Vestiti per fare colpo e immergiti nel tuo profumo più costoso. Innamorarsi di te è la loro parte preferita.

Migliore corrispondenza per il sesso: Ariete e Toro

Scorpione

Governato da Plutone karmico, pianeta della trasformazione e dio degli inferi, lo Scorpione è il predatore dello zodiaco. I nati potrebbero nascondere la loro crudezza sotto un mantello di paure e profondo mistero, usando l’intimidazione come fattore per innescare intrighi e calore. Sia una benedizione che una maledizione, gli Scorpione nascono con un’aura ipnotica e intense capacità psichiche. La loro vita è un’esperienza tutto o niente, e la loro vita amorosa sembra una scena del Dracula di Bram Stoker. Spaventoso? Caldo? Tutti e due? Collegando mente, corpo e anima, quando è innamorato, questo segno d’acqua pulsa di desiderio e passione rosso sangue. In camera da letto sono i più carnali e infrangitori di tabù. Un consiglio? Leggi Cinquanta sfumature di grigio e scegli alcuni feticci da proporgli.

Migliore corrispondenza per il sesso: Leone e Vergine

Sagittario

Governato da Giove, il Sagittario è il segno più avventuroso dello zodiaco. Sembra divertente, vero? Ottimisti ed entusiasti, i nati sotto il segno del Sagittario desiderano viaggi, studi approfonditi e nuove esperienze. E, indovina un po’, sedurre questo segno di fuoco non sarà difficile, contrariamente alla bilancia. Quando è innamorato il Sagittario è trasparente e aperto. Quello che vedi è quello che ottieni, e i giochi sono fuori questione. A meno che non si tratti di giochi sessuali, ovviamente. Amanti del brivido allo stato puro, il sesso spontaneo e le fantasie avventurose li accendono. E non aver paura di chiedere al tuo Sagittario di sperimentare. Questo segno di fuoco è sempre dell’umore giusto per provare ogni novità e vuole che la camera da letto sembri un’avventura nuova ogni volta. Un consiglio? Prova il sesso tantrico.

Migliore corrispondenza per il sesso: Ariete e Gemelli

Capricorno

Saggi e determinati, i nati sotto il segno del Capricorno fanno delle scelte come se stessero facendo un investimento. Interessanti da paura. Prima di portare a letto un Capricorno, lui o lei potrebbe voler prima conoscerti meglio e sviluppare una connessione intima. Governato dal serio Saturno, i nati sotto il segno del Capricorno sono naturalmente cauti e riservati. Questo segno di terra ha bisogno di sapere esattamente dove si trova in una relazione, altrimenti non andrà da nessuna parte. Tradizionale e conservatore, il Capricorno ricorda le attitudini sessuali di un classico film di Hollywood. Quindi, cosa aspettarsi? Prima di andare in camera da letto, i figli del profondo inverno potrebbero accendere un po’ di Mozart e stappare una bottiglia di buon vino. Ma occhio, una volta che iniziano vi regaleranno dell’ottimo sesso per la notte intera. La resistenza di un Capricorno è piuttosto alta.

Migliore corrispondenza per il sesso: Vergine e Scorpione

Acquario

È tanto intelligente l’Acquario, ma anche tanto difficile da capire. L’Acquario è il genio dello zodiaco. Governato dal rivoluzionario Urano, i nati sotto il segno d’acqua sono visionari e intellettuali in maniera del tutto naturale. Ma poiché sono logici e distaccati, l’Acquario può essere facilmente frainteso. Simile al segno dei Gemelli, questo segno d’aria ha bisogno di molte conversazioni e stimoli mentali prima di entrare in intimità. Una volta che sei riuscito ad ammaliarlo, devi anche essere pronto ad una sorpresa. Attenzione: impegnarsi in una relazione romantica non è necessariamente nei piani dell’Acquario, questo segno apprezza l’indipendenza e la libertà. Quindi, potrebbero essere più inclini ad un “trend for benefits”. Amano sperimentare e servirsi di quella passione selvaggia e dello spirito libero, ma quel distacco emotivo può ancora essere presente. Il sesso con loro può essere un po’ disordinato: più anticonvenzionale è, meglio è.

Migliore corrispondenza per il sesso: Scorpione e Gemelli

Pesci

Governati dall’inafferrabile Nettuno, i nati sotto il segno dei Pesci sono spirituali e ultraterreni. Quindi, potrebbero apparire molto misteriosi e in sintonia con l’ambiente circostante. Essendo empatici, i Pesci si sentono meglio quando si stanno prendendo emotivamente cura di coloro che li circondano. I loro sogni nettuniani sono psichici e colorati, poiché sono nati con una vivida immaginazione. Quindi, quando sono innamorati, i Pesci sono romantici e seducenti. I bisogni del loro partner vengono prima e desiderano unirsi a lui sia fisicamente che spiritualmente. Non sorprenderti se un Pesci sa essere incredibilmente seducente. Il loro sesso è erotico e ipnotico, quasi come un sogno. L’acqua è la loro kryptonite e il sesso mattutino mezzo addormentato è un must. Quindi potresti voler evitare quella corsa al caffè appena sveglio, ci ha già pensato il Pesci.

Migliore corrispondenza per il sesso: Cancro e Scorpione