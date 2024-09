Sapere come riconoscere un orologio di lusso autentico da un’imitazione è fondamentale per gli appassionati dei segnatempo più pregiati. Acquistare un orologio di lusso originale è un investimento significativo e, con il mercato delle repliche in crescita, saper distinguere un modello autentico da uno contraffatto è diventato sempre più cruciale.

Vediamo quindi quali dettagli possono fare la differenza tra un pezzo originale e una copia ben eseguita.

Materiali di alta qualità

Gli orologi di lusso autentici sono sempre realizzati con materiali di altissima qualità. Brand come Rolex utilizzano acciaio inossidabile 904L, noto per la sua durata e resistenza ai graffi, mentre modelli di fascia alta possono includere materiali preziosi come oro massiccio o platino.

L’acciaio utilizzato da Rolex, chiamato Oystersteel, è specifico per la sua brillantezza e robustezza, mentre molti orologi falsi utilizzano metalli più leggeri e meno resistenti. Anche il vetro utilizzato è un indicatore importante: gli orologi di lusso impiegano vetro zaffiro, resistente ai graffi, che risulta molto più limpido e durevole rispetto al vetro minerale comunemente usato nei falsi.

Il movimento dell’orologio

Il cuore di un orologio di lusso è il suo movimento interno, spesso realizzato a mano e assemblato da esperti, un ottimo elemento per riconoscere un orologio di lusso autentico. Marchi come Audemars Piguet e Patek Philippe sono noti per i loro movimenti meccanici di altissima precisione, che assicurano una lancetta dei secondi fluida e continua​.

Gli orologi falsi, invece, tendono a utilizzare movimenti al quarzo, meno costosi, che producono un movimento a scatti visibile nella lancetta dei secondi. Un altro segno distintivo di autenticità è l’assenza di rumore: gli orologi di lusso autentici sono quasi completamente silenziosi, mentre i falsi tendono a produrre un ticchettio evidente​. Scoprite quali sono gli orologi di lusso dei migliori marchi!

Come riconoscere un orologio di lusso autentico: numero di serie e documentazione

Ogni orologio di lusso autentico ha un numero di serie unico, che può essere verificato presso il produttore. Questo numero è solitamente inciso sulla cassa o sul fondello e deve corrispondere alla documentazione fornita con l’orologio. Le repliche, invece, spesso presentano numeri di serie falsi o inesistenti, che non combaciano con i dati forniti dal marchio.

I brand più importanti forniscono anche certificazioni di autenticità e garanzie che accompagnano ogni pezzo venduto, un ulteriore segnale della legittimità del prodotto​.

Dettagli del quadrante e delle incisioni

I dettagli del quadrante possono rivelare molto sull’autenticità di un orologio. Marchi come Rolex sono famosi per l’accuratezza delle loro incisioni, come la lente Cyclops che ingrandisce la data di 2,5 volte, o la presenza del logo della corona sotto il vetro, visibile solo con una lente di ingrandimento.

Audemars Piguet, invece, utilizza il caratteristico motivo “Tapisserie” sul quadrante dei suoi modelli Royal Oak, un design molto complesso che i falsari trovano difficile da replicare. Le incisioni su un orologio autentico sono sempre pulite, precise e senza sbavature, mentre nei falsi possono risultare meno definite e più grossolane.

Peso e sensazione al polso

Un altro aspetto distintivo di un orologio di lusso autentico rispetto a un falso è il suo peso. Grazie all’uso di materiali di alta qualità e movimenti complessi, un orologio autentico è generalmente più pesante rispetto a un falso, che potrebbe utilizzare materiali più leggeri e meno pregiati.

Questa sensazione di solidità e robustezza è immediatamente percepibile al polso, e può rappresentare un segno chiaro di autenticità.

Certificazioni e garanzie

I marchi di lusso rilasciano certificati di autenticità con ogni orologio venduto. Ad esempio, Patek Philippe fornisce il Certificato di Origine, che attesta la legittimità e la storia del pezzo. Rolex utilizza un sigillo verde come prova che l’orologio ha superato rigorosi test di qualità.

Questi documenti non solo confermano l’autenticità, ma possono anche aiutare a determinare il valore dell’orologio nel tempo.