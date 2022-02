Noleggio auto: cos’è e come funziona

L’acquisto di una nuova auto può comportare una lunga serie di spese molto gravose che non tutti possono permettersi. Oltre al prezzo della macchina, tra i possibili costi potrebbero rientrare anche alcune spese di gestione e di manutenzione che non farebbero altro che pesare ulteriormente sul costo complessivo.

Al giorno d’oggi però, è possibile avere una macchina sempre a propria disposizione anche senza acquistarla. Grazie alle società che si occupano di noleggio auto sarà infatti possibile godere di una lunga serie di agevolazioni pensate proprio per aiutare chi non può sostenere la spesa dell’acquisto di una macchina nuova. In particolare, il noleggio auto a lungo termine è una buona formula alternativa alla proprietà e al leasing che consente a chi ne usufruisce di guidare una macchina nuova senza doversi preoccupare di incombenze e imprevisti. Molte società, come per esempio LeasePlan.com , offrono ai propri clienti questo tipo di servizio rendendolo disponibile anche ai privati. Se hai bisogno di una macchina nuova e pensi che il noleggio auto a lungo termine possa fare al caso tuo continua a leggere. Ti spiegheremo come funziona.

Noleggio auto a lungo termine: a chi conviene

Il noleggio a lungo termine è una formula sempre più gettonata in Italia, proprio perché permette a chi ne usufruisce di avere una vettura nuova sempre a propria disposizione riunendo tutti i costi in un unico canone mensile. Quest’ultimo comprenderà tutte le spese dedicate alla manutenzione (ordinaria e straordinaria), all’assicurazione e anche eventuali riparazioni e revisioni. Le società che si occupano di fornire questo servizio garantiscono anche al cliente assistenza stradale e tanti altri vantaggi, che potranno variare a seconda del contratto scelto. Il noleggio auto a lungo termine è quindi la soluzione ideale per chi desidera possedere un’auto nuova senza doversi preoccupare di costi imprevisti.

Noleggio auto elettriche per promuovere l’ecosostenibilità

Molte società che si occupano di noleggio auto a lungo termine mettono a disposizione dei propri clienti anche tante scelte più green ed ecologiche. Potrai infatti noleggiare un’auto elettrica e contribuire alla promozione dell’ecosostenibilità godendo anche di una lunga serie di vantaggi molto interessanti. Inoltre, non dovrai preoccuparti di tutte le eventuali difficoltà legate alla gestione di un’auto elettrica, come per esempio l’usura della batteria. In questo modo potrai comunque scegliere tra una vasta gamma di marche e modelli ecologici e a impatto zero senza sostenere la spesa gravosa dell’acquisto. Anche in questo caso ti verrà richiesto di pagare un canone mensile fisso che comprenderà le spese dell’assicurazione, del bollo, della manutenzione e del soccorso stradale. Potrai anche aggiungere altri servizi al tuo contratto, come per esempio il noleggio di un monopattino elettrico o di una bicicletta con la pedalata assistita. Il noleggio di autovetture elettriche è la scelta giusta per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente e desidera spostarsi con una maggiore libertà senza preoccuparsi dei divieti ecologici, avendo anche la possibilità di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento. Una volta scelta questa modalità di noleggio, l’unica cosa a cui dovrai pensare sarà pagare il canone fisso mensile e ricaricare la batteria della macchina presso le tantissime stazioni di ricarica pubbliche.