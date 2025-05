La Morgan Motor Company ha svelato la sua nuova creazione: la Supersport, una roadster che unisce design classico britannico e prestazioni moderne. Con 340 CV sotto il cofano, questa vettura rappresenta un connubio tra artigianalità e innovazione tecnologica, pensata per chi ama un’esperienza di guida pura e coinvolgente. In questo articolo approfondiamo design, motore, piattaforma, interni, personalizzazioni e prezzi.

Design: eleganza retrò con dettagli contemporanei

La nuova Supersport si distingue per un design retrò fedele alla tradizione Morgan, ma arricchito da soluzioni moderne. Il frontale è dominato da fari circolari full LED, un cofano a ferro di cavallo e uno splitter anteriore ispirato al mondo delle corse. I passaruota scolpiti creano una linea dinamica che scende verso il posteriore, dove troviamo un doppio scarico sportivo (argentato o nero) e fanali posteriori a LED integrati.

Una delle novità più interessanti è l’hardtop removibile in fibra di carbonio, dal peso di soli 19,7 kg, che garantisce rigidità e visibilità, grazie al lunotto posteriore in vetro curvato. In alternativa, è disponibile un tetto in tela pieghevole, configurabile in vari colori. Non manca il classico portapacchi in alluminio, ripiegabile, per chi vuole viaggiare con stile.

Telaio e meccanica: nuova piattaforma CXV

La Supersport adotta la nuova piattaforma CXV, un’evoluzione della precedente CX, realizzata interamente in alluminio. Con un peso di appena 102 kg, migliora la rigidità torsionale del 10%, offrendo una guida più precisa e sicura. Le sospensioni a doppio braccio oscillante e le barre antirollio garantiscono un comportamento su strada equilibrato.

Per chi cerca il massimo in termini di dinamica, è disponibile il Dynamic Handling Pack, che include ammortizzatori regolabili Nitron e differenziale a slittamento limitato, per una trazione più efficace in uscita di curva.

Motore e prestazioni: potenza BMW

Sotto il lungo cofano si cela un sei cilindri in linea da 3.0 litri Twin Turbo, fornito da BMW. Questo motore sviluppa 340 CV e 500 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti. Le prestazioni sono notevoli: 0-100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 267 km/h.

Con una lunghezza di 4,11 metri e un peso totale di soli 1.170 kg, il rapporto peso/potenza è pari a 290 CV per tonnellata, rendendo la Supersport una delle auto più emozionanti della sua categoria.

Interni: minimalismo raffinato

L’abitacolo mantiene un’impronta artigianale, con strumentazione analogica, finiture in legno e comandi manuali per i finestrini. Morgan punta su un’esperienza analogica che celebra il piacere di guida.

Tuttavia, non mancano alcune opzioni moderne: il Connectivity Pack include ricarica wireless, Bluetooth e un impianto audio Sennheiser per chi vuole godersi la musica con qualità premium durante i viaggi.

Personalizzazione e prezzo: lusso su misura

La Supersport è ampiamente personalizzabile: cerchi in lega da 18 o 19 pollici, hardtop o tetto in tela, vari colori e finiture per ogni componente. I cerchi forgiati da 19” pesano solo 9,7 kg ciascuno, contribuendo a ridurre le masse non sospese.

Il prezzo di partenza è di 102.000 sterline nel Regno Unito, pari a circa 120.000 euro. Le prime consegne sono previste entro fine anno.

Un equilibrio perfetto tra passato e futuro

La Morgan Supersport è una celebrazione della storia del marchio, ma guarda anche al futuro. Offre prestazioni moderne, design senza tempo e un livello di cura artigianale ormai raro nel panorama automobilistico odierno.

Perfetta per chi cerca un’auto esclusiva e ama il connubio tra tradizione e tecnologia, la Supersport conferma Morgan come un punto di riferimento per le sportive analogiche di alta classe.