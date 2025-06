Un omaggio al piacere di guida più puro, un’icona senza tempo che si reinventa nel segno dello stile e della potenza. È la Porsche 911 Spirit 70, nuova edizione limitata nata per celebrare i 70 anni del marchio, disponibile in appena 1500 esemplari numerati. Un connubio perfetto tra heritage e innovazione, che seduce col suo design rétro, le sue performance da supercar e dettagli capaci di evocare un’intera epoca: gli anni Settanta.

Porsche 911 Spirit 70: design heritage, anima contemporanea

Questa versione della 911, prodotta da Porsche Exclusive Manufaktur, punta tutto sull’effetto nostalgia con una reinterpretazione elegante dei codici stilistici del passato. Il colpo d’occhio è affidato all’inedito colore Olive Neo, un verde intenso e sofisticato che si abbina armoniosamente ai dettagli in Bronzite e grigio-oro presenti nella sezione posteriore, anteriore e nei cerchi Sport Classic dal look “Fuchs”.

A impreziosire il profilo, ci sono tre strisce nere sul cofano che richiamano quelle usate dai piloti negli anni '70, riprese anche sulla capote nera in versione tono su tono. Le grafiche laterali decorative con scritta Porsche e tondo da gara con il numero "70" rendono ogni unità unica, mentre i parafanghi anteriori ospitano lo stemma dorato "Porsche Exclusive Manufaktur". Immancabile il badge Porsche Heritage, posto con discreta eleganza sulla griglia posteriore.

Interni da collezione: il ritorno del motivo Pasha

L’abitacolo è un vero viaggio nel tempo. A dominare la scena c’è il celebre motivo Pasha in Nero/Olive Neo, che avvolge i sedili sportivi Plus a 18 vie, gli specchietti interni e persino il vano portaoggetti, regalando una sensazione visiva simile a una bandiera a scacchi in movimento. Un pattern che evoca la pista, la corsa, la vittoria.

Il rivestimento in pelle club nero basalto, con impunture decorative Olive Neo, conferisce ulteriore raffinatezza e coerenza cromatica. Il pacchetto interni in pelle club è di serie e contribuisce a creare un ambiente ricco e avvolgente.

Nel cuore della plancia troneggia il display da 12,65 pollici ad alta risoluzione, con indicatori bianchi e numeri verdi, un chiaro rimando alla leggendaria Porsche 356. Anche il cronometro Sport Chrono della versione speciale adotta lo stesso linguaggio cromatico, unendo stile e funzionalità.

Emozione pura: prestazioni da vera supercar

Sotto la bellezza della carrozzeria batte un cuore potentissimo. La Porsche 911 Spirit 70 è spinta da un motore 6 cilindri da 3.591 cm³, che sprigiona 541 CV di potenza combinata e 610 Nm di coppia. Il tutto si traduce in un’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi (con pacchetto Sport Chrono) e una velocità massima di 312 km/h.

Questi numeri sono resi possibili dalla perfetta sinergia tra il motore termico e un’unità elettrica da 41 kW, per una potenza massima combinata di 398 kW. Il rapporto peso-potenza è ottimizzato, con un peso a vuoto DIN di 1.675 kg e una distribuzione bilanciata su una lunghezza di 4.553 mm e passo da 2.450 mm.

Una Porsche da intenditori

La 911 Spirit 70 non è solo un’auto sportiva di altissimo livello. È infatti un manifesto di stile, pensato per collezionisti e appassionati che vogliono vivere la guida come un’esperienza sensoriale totale. Ogni dettaglio racconta una storia, ogni curva della carrozzeria è una citazione del passato riletta in chiave contemporanea.

Con questa serie limitata, Porsche aggiunge un nuovo tassello al progetto “Icons of Cool”. Dopo aver reso omaggio agli anni Cinquanta e Sessanta, il marchio punta ora a risvegliare l’energia degli anni Settanta. Una vettura esclusiva, sofisticata, potentissima. E, soprattutto, rarissima.

Solo 1500 pezzi, per chi sa riconoscere e desidera possedere un frammento del mito Porsche.