Netflix annuncia una nuova serie tv totalmente Made in Italy. Si chiama Summertime ed è in arrivo per gli inizi di giugno. Netflix si fa sempre più europea inserendo in piattaforma serie tv come l’italianissima “Suburra”, la spagnola “Elite” la drammatica serie tv tedesca “Dark”. Summertime è la novità in arrivo. Sono già partite le riprese a Ravenna e parla di una moderna love story tratta dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. Romanzo da cui poi è stato tratto il film che lanciò Riccardo Scamarcio.

Trama e personaggi della serie tv Summertime

Il titolo Summertime evoca la la leggerezza dell’estate e della flirt estivi che spesso innesca. L’estate è infatti la stagione in cui si svolge la storia d’amore tra Alex e Summer, i protagonisti. Siamo nella riviera romagnola, l’atmosfera é quella delle tipiche notti d’estate italiane. Alex è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita, Summer invece è una ragazza atipica, sogni di volare lontano ma sa di essere l’unico punto di riferimento della sua famiglia. Fanno da sfondo le gare motociclistiche lungo la costa adriatica. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi. La loro storia nascerà sullo sfondo dell’estate tra una festa al mare ed un falò in spiaggia.

Chi sono gli attori?

Sui relativi account Instagram sono state pubblicate diverse foto promozionali che ci permettono di capire chi vestirà i panni dei protagonisti. Ludovico Tersigni, attore della serie di TimVision Skam, sarà Alex, Coco Rebecca Edogamhe è Summer, poi ci sono gli amici Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini e Alicia Ann Edogamhe. Un progetto che ha coinvolto oltre duemila giovani ai casting, che si sono tenuti nelle a Cesena, Cesenatico, Ravenna e Rimini. Proprio Cesenatico sarà la location di alcune riprese della serie dopo aver girato a Ravenna.

La protagonista Coco Rebecca Edogamhe pubblica un post sul suo profilo Instagram con la locandina della nuova serie tv Summertime e sotto una fan commenta: «Finalmente un’attrice di colore italiana. Spacca tutto!». Di quanti episodi sarà composta ancora non si sa, ma di certo farà sospirare tutte le adolescenti proprio come successe con Babi e Step.