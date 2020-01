Le 5 serie tv da non perdere su Netflix

Avete fatto l’abbonamento a Netflix perché nel tempo libero vi piacerebbe seguire una serie tv, ormai va di moda, ma quando iniziate la ricerca di quella più coinvolgente e adatta ai vostri interessi vi perdete fra i migliaia di titoli e trailer. Noi di Luxgallery, lo sapete, ci teniamo ai nostri lettori, vogliamo aiutarvi anche in questo! Abbiamo creato per voi questa selezione di serie tv che si adatta a qualsiasi gusto e, non a tutte, svariate età; insomma sono “gli imperdibili”, le serie che non possono non piacere, leggete qui e iniziatene subito una!

1)Sense8

Otto persone in otto città diverse: Chicago, Londra, Berlino, Nairobi, Mumbai, San Francisco, Seul, Nuovo Messico, scoprono di essere collegate telepaticamente l’una all’altra. Queste persone hanno raggiunto un livello di empatia tale da sviluppare una connessione psichica. La poliedricità dei temi trattati e l’approccio con il quale vengono raccontati sono in grado coinvolgere lo spettatore a livello emotivo come se le storie e i personaggi fossero reali. La serie Sense8 ha coinvolto il pubblicolanciando un messaggio di amore e uguaglianza che poche altre serie tv sono riuscite a promuovere.

2)Black Mirror

Black Mirror racconta quanto e come la tecnologia, i media e i social network influiscono sulla nostra vita quotidiana e ci mostra quali saranno le conseguenze che tutto questo avrà sulle interazioni sociali. Possiamo definire questa serie tv come una sorta di parabola per Twitter dipendenti, storie al limite della realtà raccontante in 22 episodi tutti diversi tra cast, ambientazione, trama, personaggi. La particolare satira sociale e gli elementi etici brillanti hanno appassionato tutto il mondo, questo successo è dovuto anche all’ottimo livello di sceneggiatura, regia e recitazione.

La Casa de las Flores

La serie tv La Casa de las Flores è una dark comedy basata sulla storia della famiglia De la Mora, i migliori fioristi in Messico da diverse generazioni.La commedia si apre con il suicidio dell’amante del patriarca della famiglia, all’interno della fioreria, la storia prosegue con un susseguirsi di disastri raccontati con un azzeccatissimo sarcasmo. In un continuo venire a galla di segreti, bugie e colpi di scena lo spettatore è talmente coinvolto da voler scoprire sempre di più, come se questi segreti lo interessassero personalmente.

You

You è una serie tv del genere thriller psicologico che racconta la storia di Joe, un affascinante libraio di New York. La vicenda inizia con l’incontro fra Joe e una giovane ragazza che frequenta la libreria in cui lui lavora. L’interesse di Joe, però, si rivela una vera e propria ossessione, tanto da trasformarlo in un violento stalker. You ha, da subito, catturato l’attenzione di tutti, solo nel primo mese è stata vista da 40 milioni di abbonati; ma è stata anche al centro di numerose critiche dovute alla “natura” del personaggio principale.

Narcos

La serie racconta la vera storia del narcotraffico sudamericano degli anni 80 e 90. Le prime due stagioni si concentrano sul conflitto tra la DEA (federali antidroga statunitensi) e il cartello di Medellin, in particolare il noto boss colombiano Pablo Escobar. Nella terza stagione si tratta la vicenda dei fratelli Rodriguez Orejula, Pacho Herrera e Chepe Santacruz Londono appartenenti al cartello di Kali. Sicuramente non è difficile catturare il pubblico se si tratta questo genere di argomenti ma possiamo dire che la serie Narcos è fantastica in tutto il suo complesso: mai scontata, mai noiosa e totalmente coinvolgente!