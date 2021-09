Morto Willie Garson, l’attore noto al pubblico per aver interpretato il migliore amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City. L’attore aveva cinquantasette anni e a darne tristemente la notizia è stato il figlio Nathen, con un post su Instagram che commuove tutti. Nessun dettaglio, ancora, sulla scomparsa di Willie che lascia un grande vuoto, non solo nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)

Willie: una carriera brillante e una grande personalità

Willie Garson è morto a 57 anni nella giornata di ieri 21 settembre 2021. L’attore, noto nel New Jersey, ha iniziato a studiare recitazione presso l’Actors Institute di New York a soli tredici anni. Ha avuto una carriera brillante, che ha contato più di cento apparizioni fra serie tv e lungometraggi. I media americani accennano a una breve malattia, ma i dettagli sulla morte di questo straordinario artista, sono pochissimi. Nel 2009 Willie aveva adottato un figlio, Nathen Garson, che ha dato la triste notizia con post: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e he sia stato in grado di realizzare così tanto”. Willie Garson ha dato un grande contributo anche al mondo delle adozioni sia con le sue esperienze personali, sia prestando il proprio volto come testimonial al National Adoption Day.

Lutto nel mondo del piccolo e grande schermo: morto Willie Garson

Willie Garson segna un grande lutto con la sua scomparsa, considerato l’enorme numero di lavori e partecipazioni della sua carriera. Era famoso sopratutto per aver interpretato Stanford Blatch, l’intimo amico e confidente di Carrie Bradshaw nella serie tv Sex and the City. Willie era stato impegnato nella serie dal 1998 al 2004, vestendo i panni di Stanford anche nei sequel cinematografici della serie Sex and the City e Sex and the City 2. Altro ruolo che gli ha valso la fama con cui lo conosciamo, è quello di Mozzie, il truffatore della serie White Collar. Ma ruoli interpretati da Willie Garson, in tutti gli anni della sua carriera, sono veramente tanti, recitando in Friends, Party of five, Quantum Leap e in tantissimi altri film e serie tv.