Monica Bellucci é senza dubbio la più francese degli italiani e una delle donne più belle del mondo. Prima di essere una grande attrice con la filmografia a 5 stelle, Monica è soprattutto una madre, quella di Deva e Léonie, entrambe frutti del suo amore con Vincent Cassel. A 55 anni, Monica Bellucci vanta una carriera davvero lunga ed elaborata, certamente brillante. È in Dracula di Francis Ford Coppola che si inizia a notare la luce della Bellucci. Da Stephen Hopkins a Christophe Gans passando per Bertrand Blier, Spike Lee o persino Sam Mendes, l’attrice ha interpretato ruoli per i più grandi registi, a testimonianza del suo talento. Odiata e amata allo stesso tempo, di sicuro invidiatissima…

Oltre ad essere un’impeccabile attrice, Monica Bellucci è indubbiamente una maestra di stile, e noi siamo qui proprio per questo…

Monica quest’anno si è lanciata una nuova sfida, quella del teatro, nelle Lettere e Memorie di Maria Callas, spettacolo che molti dei suoi fan verranno certamente ad applaudire a Parigi. Ma prima di essere la star che è oggi, Monica Bellucci, dicevamo, è soprattutto una mamma. Le sue figlie, la sua battaglia. La sua famiglia è stata costruita con Vincent Cassel. Durante gli anni di amore, i due attori diventano genitori di Deva, nata nel 2004 e Léonie, nata nel 2010. Due figlie divenute la ragione di vita della loro madre che, come ha fatto capire ad inizi dicembre, sul palco di “C à Vous”, per loro potrebbe abbandonare tutto nessuna esitazione: «Essere madre mi rimette le lancette in orario. Vuol dire che a me piace soprattutto essere in contatto con la vita. Facciamo un lavoro magnifico, è vero, ma la nostra vita non è il tappeto rosso […] c’è un momento in cui viene facile pensare che i miei bambini vengano prima di tutto». Una dichiarazione, quella di Monica Bellucci, che fa capire come anche il cinema possa diventare un peso, nel caso della Bellucci facile da abbandonare.