La signorina Messico, Andrea Meza, è stata incoronata Miss Universo 2021. Ciò è accaduto dopo che l’anno scorso, il 2020, il concorso è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus.

Miss Universo 2021: si chiama Andrea Meza ed è un’ingegnere di software. Bellissima!

Ha 26 anni ed è una modella nonché ingegnere di sotware ha reagito al suo trionfo scrivendo su Instagram: “MISS UNIVERSE IS MÉXICO!”, E più tardi: “MÉXICO ESTO ES PARA TI,” che si traduce come ‘Messico, questo è per te’. Per il gran finale Miss Universo 2021, Andrea Meza, ha indossato un abito con frange rosse fiammeggianti disegnato da Ivis Lenin. La cerimonia di premiazione è avvenuta sul palco del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood della Florida. Andrea Meza è, secondo quanto riferito, la terza donna messicana a vincere la corona, dopo Lupita Jones e Ximena Navarrete.

La Miss Universo 2021, laureata all’Università Autonoma di Chihuahua, è riuscita a battere 73 altre concorrenti per la 69° edizione del concorso annuale di bellezza. Al secondo posto si è collocata la brasiliana Julia Gama e al terzo posto invece la peruviana Janick Maceta Del Castillo.”Sono così onorata di essere stata selezionata tra le altre 73 donne fantastiche con cui sono stata stasera”, ha detto la Meza in un comunicato stampa della Miss Universo 2021 Organization.

“È un sogno che si avvera indossare la corona di Miss Universo e spero di servire il mondo attraverso la mia difesa dell’uguaglianza nell’anno a venire e oltre. Viviamo in una società che è sempre di più più che avanzata, e mentre progrediamo come società, siamo anche progrediti con gli stereotipi”, ha detto nella sua dichiarazione finale durante il concorso.