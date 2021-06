Sappiamo bene che luogo comune dice: la necessità è la madre dell’invenzione. E così la necessità di ospitare in tempi brevi pazienti Covid e keyworker ha portato all’invenzione di una nuova tipologia di abitazione temporanea. Questo “Isolation Pod” portatile, ma dall’aspetto comodo, è progettato per ospitare i pazienti in quarantena e gli operatori chiave che sono stati rapidamente schierati sul campo. Una vera e propria mini casa di lusso.

Nonostante le sue dimensioni e il prezzo contenuto, 45.000 sterline, ogni mini casa di di lusso racchiude due camere matrimoniali ben arredate, un bagno, una cucina e un soggiorno. La casa, che si adatta alla parte posteriore di un camion a pianale ribassato, può essere collegata alle utenze di rete o può essere utilizzata off-grid. È letteralmente una casa lontano da casa che batte a mani basse una roulotte o un prefabbricato vecchio stile. La mini casa di lusso è realizzata con materiali sostenibili.

Mini casa di lusso, il design racchiuso in pochissimo spazio. E anche il prezzo è micro

L’uso della casa non è limitato nemmeno al lavoro; potresti usarne uno come casa vacanza portatile. L’agente immobiliare di York RM English sta vendendo queste case, realizzate da NaviHo del Dorset. E se hai bisogno di qualcosa di un po’ più lussuoso ma ugualmente trasportabile, vendono la “Apex Tiny House”, 75.000 sterline, che rende il glamping meno glamour. Il responsabile residenziale di RM English, James Burley, ha dichiarato: “Non capita molto spesso che progetti così unici si presentino, quindi quando Neil [Hall-McLean, fondatore di NaviHo] mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto essere il loro agente, ho colto al volo l’opportunità”.

“Con l’offerta di alloggi che scarseggia e la domanda in crescita, è entusiasmante lavorare al fianco di persone con idee lungimiranti che sfidano lo status quo di come viviamo attualmente. Oltre a quali opzioni sono disponibili per le persone con budget ridotti o che sono alla ricerca di un cambiamento completo dello stile di vita». Neil ha aggiunto: “Per me la cosa più importante è l’estetica dell’edificio e dei suoi dintorni. Gli edifici sono di alta qualità e convenienti. Il fatto che possano essere su ruote li rende trasportabili; tuttavia, le ruote non sono sempre necessarie. Abbiamo anche una serie di edifici che possono galleggiare”. Così ha preso vita la mini casa di lusso.