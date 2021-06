Heidi Klum, la foto fa 40 gradi all’ombra: “underboobs” e addominali tonici. Bella vera

Heidi Klum ha messo in scena uno spettacolo strabiliante mentre tifava per la squadra nazionale di calcio tedesca. Quando la Germania si è confrontata nella partita contro la Francia durante il Campionato europeo di calcio UEFA (noto anche come Euro), la top model tedesca ha mostrato un certo orgoglio nazionale. Lo ha fatto sfoggiando una maglia corta della squadra, che le copriva appena il petto.

Heidi Klum, la foto fa 40 gradi all’ombra

Heidi Klum, 48 anni, ha posato en plein air per la foto di Instagram che ha rivelato un po’ di serio underboob e ha mostrato gli addominali tonici della star. È stato possibile grazie al bikini nero che indossava sotto. Ha completato il suo look con una catena d’oro indossata attorno alla vita. “Buona fortuna oggi Germania 🇩🇪”, ha scritto Heidi Klum nella didascalia della foto mentre alzava il pollice verso la fotocamera. Heidi Klum non ha mai evitato di mostrare un po’ di pelle sui social media. Ma le ci è voluto un po’ di tempo per abituarsi al proprio corpo. La giudice di America’s Got Talent si è trasferita a New York City per intraprendere la carriera di modella nel 1991, per poi diventare una celebrità quando ha abbellito la copertina dell’iconico Swimsuit Edition di Sports Illustrated nel 1998.

Nonostante il suo successo, Heidi Klum l’anno scorso ha confidato alla rivista Red essere rigorosa sulla sua dieta. Rivelando anche di essere stata rifiutata dalle etichette dell’alta moda per le sue forme. Crescendo, il suo rapporto con il cibo è cambiato. “All’inizio, dovevo essere disciplinata riguardo al cibo e ora invece mi ci sono abituata”, ha detto al Daily Mail. “Ci sono così tante scelte, basta scegliere le cose giuste. Perché così non c’è storia”. La star ha continuato: “Qualcosa che ho imparato nel corso degli anni è quella di essere più felice vivendo al momento. Voglio sperimentarlo, amarlo e viverlo di più ogni giorno e renderlo bello invece di desiderare che svanisca. Ma non lo faccio. Guardo indietro. Vivo nel presente e mi preparo per quello che verrà”.