Elite 4 arriva su Netflix: Pol Granch e Carla Díaz si uniscono al famoso cast

Da oggi 18 giugno 2021, la nuova stagione di Élite 4 è finalmente disponibile sulla piattaforma di streaming più famosa del mondo: Netflix. Tra dinamiche vecchie e risvolti inaspettati nel cast ci sarà una ventata dei aria fresca perché ci saranno due new entry importanti: Pol Granch e Carla Díaz. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di loro.

Elite stagione 4: Pol Granch

L’attesa è finita. Finalmente la quarta stagione di Élite sarà disponibile su Netflix. Nei nuovi episodi ci saranno delle new entry come Ari e Mencía che si uniscono ai ranghi e, a quanto pare, sembra che siano qui per creare grossi problemi. Tra questi nuovi personaggi c’è un ragazzo di nome Phillipe. Sarà un angelo o un diavolo agli occhi del nostro amato cast principale originale? Ma prima che questo nuovo studente di Las Encinas faccia nuove conquiste andiamo a conoscere meglio il talento che interpreterà il ruolo, Pol Granch.

Pol Granch è nato il 4 aprile 1998 a Madrid, in Spagna, e ha 23 anni. È di origini franco-spagnole e lavora professionalmente come attore e cantautore. Sulla base delle foto del suo Instagram, possiamo dire che Pol ha un grande senso dello stile e apprezza una buona estetica.

Attualmente ha circa 394.000 follower su Instagram, ma prevediamo che il numero raddoppierà quasi una volta che i fan avranno un assaggio del suo personaggio intrigante.

Pol ha anche un account Twitter dove promuove principalmente le sue nuove ed entusiasmanti iniziative, tra cui la sua nuova musica e il suo prossimo ruolo in Élite. La musica sembra essere il suo unico vero amore e la sua chitarra è l’unica cosa che fa battere forte il cuore di questo ragazzo. È stato in televisione prima, ma è stato solo quando ha partecipato a The X-Factor nel 2018 come musicista.

Nella quarta stagione di Élite, Las Encinas, accoglierà nuovi studenti, tra cui Patrick Blanco, che sarà interpretato dall’attore, modello e influencer spagnolo Manu Ríos. Carla Díaz si unirà alla stagione come Mencia.

Carla Díaz nel ruolo di Ari

Carla Díaz è un’attrice spagnola che si unisce al cast della stagione 4 di Élite come uno dei nuovi personaggi principali, ma recita sullo schermo da oltre 10 anni. Carla ha 22 anni. È nata nel 1998 e il suo compleanno è il 19 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro. È nata a Madrid, in Spagna, ed è cresciuta lì. Ha iniziato a recitare in spot pubblicitari da bambina e in seguito ha lavorato in televisione come attrice. Ha vissuto e lavorato in Spagna per tutta la vita. Carla Díaz è l’attrice che interpreta Ari Blanco Commerford nella stagione 4 di Élite su Netflix. Ari è la gemella di Patrick e la figlia del nuovo preside della scuola Benjamin. Ari ha anche gli occhi su Guzmán e Samuel non appena entra nella serie. Questa è la prima volta che Carla recita in una serie Netflix.

Oltre a Élite, Carla ha recitato in molti progetti spagnoli. È nota soprattutto per i suoi ruoli in soap opera e drammi come Tierra de lobos, El Príncipe e Seis Herman’s. Più recentemente, ha interpretato Elsa nel dramma medico Madres.