Che trasformazione: Millie Bobby Brown, che ha recentemente compiuto 18 anni, sembra irriconoscibile in un look glamour. Arriva mentre il cast di Stranger Things si è goduto la tanto attesa premiere della loro quarta e ultima stagione.

Millie Bobby Brown di Stranger Things irriconoscibile

La maggior parte del cast di Stranger Things è apparsa sullo schermo quando erano giovani adolescenti. Avanti veloce di sei anni e quattro stagioni, gli attori hanno subito cambiamenti molto notevoli da quando la serie è stata trasmessa nel 2016. Soprattutto Millie Bobby Brown che interpreta Eleven. Oltre a diventare una delle giovani attrici più famose e promettenti di Hollywood, Millie ha sbalordito i fan poiché sembra molto forse, troppo adulta nella sua più recente apparizione pubblica. La premiere è stata celebrata settimane prima della data di uscita, che sarà il 27 maggio 2022, con il secondo volume in streaming il primo luglio.

Nuovo look per Millie Bobby Brown

Di recente, compiendo 18 anni, Millie Bobby Brown è apparsa splendida sul tappeto rosso di Stranger Things a New York. Non solo aveva un aspetto mozzafiato, ma ha anche mostrato il suo nuovo look nuovo di zecca. L’attrice era accompagnata dai suoi compagni di cast, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Rider, Natalia Dyer, e anche dal fidanzato, Jake Bongiovi, figlio del leggendario Jon Bon Jovi. L’attrice britannica indossava un bellissimo abito bianco Louis Vuitton che accentuava la sua figura snella. Il punto principale del suo outfit era la spalla in tulle nero e lo spacco che mostrava la sua gamba e i tacchi neri.

Capelli biondi per la star di Stranger Things

Non è un segreto che Millie Bobby Brown di Stranger Things ami sperimentare con diversi colori e lunghezze di capelli, ma per questa occasione speciale ha scosso tutti con lunghi capelli biondi con la frangia, abbandonando i suoi iconici capelli castani. Sebbene reciti come uno dei ruoli principali nella squadra di Stranger Things, in realtà è la più giovane. Tuttavia, la sua trasformazione di sei anni e le recenti apparizioni sul tappeto rosso hanno dimostrato che ora è una donna adulta.

I commenti dei fan di Millie Bobby Brown

Se guardi le foto di quando l’attrice aveva solo 13 anni, puoi vedere chiaramente un grande cambiamento nel suo aspetto. Davvero, si potrebbe dire da miglia di distanza. Il tempo è passato così velocemente che i fan dell’attrice hanno parlato del suo aspetto maturo, scavando davvero nel nuovo look di Millie Bobby Brown Stranger Things. Tuttavia, altri hanno scherzato sul fatto che la star sia cresciuta troppo in fretta. I fan si dividono. C’è chi reputa questo big change come una benedizione e c’è invece che nota che questo look la invecchi molto.