Questo mese di luglio Netflix ci ha riportato finalmente a Hawkins per la terza stagione di Stranger Things. Mentre il ritorno dello spettacolo è già di per sé estremamente emozionante, una capsule collection di H&M e la moda in generale, si prendono una bella rivincita.

Intanto è lo scenario di fondo a metterli in luce con lo Starcourt Mall, i primi negozi TheGap e gli store multi-brand con l’abbondanza coloratissima di accessori e abbigliamento casual; ma è l’età dei protagonisti a definire il passaggio dalla fase di fanciullezza all’adolescenza piena dove i look, gli abbinamenti e l’attitude sono ingredienti indispensabili per emergere nel gruppo e definire la propria identità. Dalle stampe pop della camicia di Eleven, alle righe rainbow di Max.

Questa stagione che (immagino) ci siamo già shottati questo weekend ha dato e darà a tutti coloro che hanno intenzione di guardare Netflix rilassandosi a bordo piscina, l’opportunità di indossare i capi visti nella serie. La terza stagione è completa di T-shirt, shorts, tutine, costumi da bagno e accessori da bordo piscina, tutti omaggio all’iconico stile anni ’80 dello spettacolo e alle pigre giornate estive. La visiera rossa e trasparente donerà al tuo costume intero un look retrò, mentre il completo da bagno fucsia e verde acqua ha un deciso effetto vibrante.

Se deciderai di prendere spunto, l’intero stile Stranger Things ti farà sentire un adolescente degli anni ’80, garantito!

Tutto ciò di cui avresti bisogno è una frangia super folta e saresti pronto per il glam. Se non sei molto per la spiaggia o la piscina, ci sono altri pezzi nella collezione di capsule che potrebbero attirare la tua attenzione. Ad esempio, ci sono t-shirt retrò che assomigliano molto a quelle che indossano i personaggi principali. Uno sguardo da non sottovalutare va lanciato assolutamente anche ai midi dress. Non ci sono spoiler qui, ma si può dire che gli uffici stile dei colossi della moda a basso costo, hanno avuto modo di collaborare con questa bellissima stagione.