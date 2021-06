Il video di Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è ufficialmente uscito su YouTube. In poche ore ha già totalizzato più di 1,4 visualizzazioni. Il clip della canzone, che ha tutte le qualità per diventare il tormentone dell’estate 2021, non è solo musica ma anche tanta moda e tutta Italiana.

Fedez in Versace per Mille

In questi ultimi anni il rapper milanese ci ha deliziato con tanti singoli di successo. Tra il featuring con Francesca Michielin che è arrivato in seconda posizione a Sanremo e Bella Storia rilasciata in quarantena, Fedez, sta dominando le classifiche italiane da anni ormai. Ultima trovata per lui è stata una canzone tutta Italiana che sa di mare, di sole e di vacanze nel bel pese degli anni ’60. Per i look del video di Mille, Fedez, ha deciso di continuare la sua ormai navigata collaborazione con Versace. Tra eventi importanti come solcare il palco dell’Ariston o cene con la famosissima moglie Chiara Ferragni, non è strano vedere Fedez indossare l’iconico logo della Medusa della casa di moda di Donatella. Anche per il video di Mille quindi l’artista porta in scena due completi di Versace: uno bianco con le rifinate lograte e l’arto un abbinato con camicia multicolor.

Orietta Berti a “Mille” in GCDS

Il 2021 è decisamente l’anno del ritorno di Orietta Berti. Sanremo e poi Mille con Fedez e Achille Lauro. Chi se lo sarebbe mai aspettato che una donna che è in scena ormai da cinquanta anni sarebbe tornata così tanto in auge arrivando ad essere popolare tra le ultime generazioni. Merito è anche di Giuliano Calza del marchio GCDS che hanno deciso di accompagnare la signora di “Finchè la barca va” sul palco dell’Ariston con un completo su misura glitterato. Per niente scontato e tanto apparisce l’abito ha colpito ed è sicuramente rimasto impresso a molti Italiani. Anche per il videoclip di Mille Orietta sceglie GCDS con un custom dress della stessa scia di Sanremo.

Achille Lauro in Gucci

Eclettico, mai scontato e che stupisce, sempre. Achille Lauro è una delle star di punta italiane ma i suoi look lo precedono. Infatti è da Sanremo 2020 che il cantante romano fa parlare di sé per sue scelte di stile, sopratutto sul palco. Lo hanno paragonato a Freddie Mercury e David Bowie ma chi è sempre stato al suo fianco in questi anni è sicuramente Alessandro Michele. Il direttore creativo di Gucci segue molti artisti Italiani come per esempio l’attrice Benedetta Porcaroli o l’intenzionale Jared Leto. Lo stilista crea un legame forte con i suoi “adepti” tanto da creare una Gucci Family. Quindi Achille Lauro per Mille sceglie di indossare due completi di Gucci che rimandano ai sofisticati anni 70′.