Fedez lancia la sua prima linea di smalti in collaborazione con il brand Layla Cosmetics. Il rapper ha ormai sdogando il suo amore per la Nail Art e dopo qualche iniziale insulto sui social ora ci siamo tutti abituati a vederlo con delle unghie davvero fashion. Andiamo quindi a vedere le colorazioni create da Fedez e quanto costano i famosi smalti.

Gli smalti di Fedez

Nella giornata di ieri, 21 aprile 2021, Fedez dichiara sul suo profilo Instagram che dopo pochi minuti sarebbe stata lanciata la sua collezione di smalti. Il rapper comunica che i nail polish potevano essere acquistati sul sito di Layla Cosmetics. La collezione si chiama Noon by Fedez e dopo pochi minuti l’e-commerce del brand è andato in crash. Ci sono volute molte ore prima di ripristinare il servizio ma finalmente i fan sono stati abilitati all’acquisto. Gli smalti di Fedez sono stati creati per la nail art semipermanente quindi per far asciugare il prodotto vi è la necessità di avere una lampada UV o a LED. Le colorazioni sono vivaci e davvero in linea con il trend fluo dell’estate 2021.

Noon by Fedez

Gli smalti di Noon by Fedez sono disponibili sul sito di Layla Cosmetics e il prezzo per ciascuno è di 17,75 euro per 10 ml di prodotto. Le colorazioni create dal rapper traducono sicuramente il suo estro creativo.

Ecco i sei smalti di Noon by Fedez:

On Air : rosso, vivace come brillanti luci led;

: rosso, vivace come brillanti luci led; Moon Safari : un top coat trasparente fluorescente che può esser applicato su ogni colore per renderli luminosi al buio;

: un top coat trasparente fluorescente che può esser applicato su ogni colore per renderli luminosi al buio; Slime : giallo lime, fluo brillante prende nome dalla sua speciale consistenza sliny;

: giallo lime, fluo brillante prende nome dalla sua speciale consistenza sliny; Faded : gesso, il bianco si perde nella luce;

: gesso, il bianco si perde nella luce; Lobster : arancio, forte e vivido;

: arancio, forte e vivido; 000000: nero, intenso e assoluto.

Oltre ai singoli smalti, la linea si compone anche di due starter kit. Questi comprendono una lampada Easy Lamp Led, una base top, un buffer, uno sgrassante, un solvente, un nail art brush, due smalti Gel Polish (000000 e Slime oppure On Air e Faded).