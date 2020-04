Michelle Sander è nata in Brasile, classe 1998, è alta 174 cm. Ha lasciato giovanissima il suo paese per entrare nel mondo della moda. Grazie alla sua bellezza mozzafiato ha viaggiato per tutto il mondo, calpestando tutte le passerelle dei marchi più conosciuti in circolazione. Estroversa, impulsiva e sincera, ama viaggiare e ha un tatuaggio al centro del petto. Ha fatto parlare di sé in un’intervista rilasciata a PlayBoy lo scorso anno.

La bellezza tutta brasiliana di Michelle Sander è ineguagliabile, racchiusa tutta nei suoi 22 anni e nella voglia di inseguire un sogno, costi quel che costi!

Michelle Sander, Instagram e vita privata

Seguita e amata sui social dove riscuote il consenso di centinaia di migliaia di follower che la seguono come un’ombra e con grande affetto. Proprio sulla piattaforma di Instagram posta molti scatti di sé stessa, anche inerenti alla sua vita privata e al suo lavoro di modella. In ognuno è più sensuale e accattivante che mai.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sul web si legge che ha avuto una storia d’amore con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. È stata fidanzata con un calciatore di Serie A, Andrea Petagna.

Nell’intervista rilasciata alla rivista PlayBoy, la modella Michelle Sander si definisce estroversa, impulsiva e sincera. Tra le sue tante passioni figurano i viaggi ed i tatuaggi. È riservata e non preferisce parlare della sua vita amorosa, anche se, come dicevamo, secondo alcune riviste di gossip, la bella brasiliana in passato sarebbe stata fidanzata con Niccolò Bettarini. Figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura.

È stata protagonista anche di una love story con il giocatore della Spal Andrea Petagna. Il profilo Instagram ufficiale di Michelle Sander è @miisander e vanta oltre 212Mila follower. Michelle Sander ha rivestito i panni della Madre Natura di Ciao Darwin 8, il programma condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5, andato in onda l’anno scorso.