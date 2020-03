Jena Frumes è la sexy ex fidanzata del centrocampista dello United Jesse Lingard. Con le sue foto, story e video la modella americana sta incantando i suoi follower su Instagram. Capelli ricci, occhi ghiaccio e sorriso mozzafiato, sarà lei a prendere il posto delle nostre amate influencer?

Bellissima

Jena Frumes è nata il 21 settembre 1993 a Union Beach, nel New Jersey, negli Stati Uniti d’America, dove è stata cresciuta dai genitori con la sorella minore. Il suo aspetto sbalorditivo proviene da origini miste africane, francesi e native americane.

Dopo aver frequentato il liceo nel New Jersey, ha frequentato la North Carolina University di Durham, NC, per conseguire una laurea. Tuttavia, il suo cuore era incline al mondo dello spettacolo, quindi in seguito si è trasferita a Los Angeles per intraprendere una carriera da modella.

La bellissima Jena Frumes sta incantando un po’ tutti i suoi 3,7 milioni di seguaci su Instagram. I suoi scatti sensuali e provocanti scatenano la fantasia dei suoi ammiratori che non perdono tempo per invadere la sua bacheca con commenti e apprezzamenti di ogni genere.

Milioni e milioni

La bellissima Jena Frumes ha più follower delle nostre amatissime sorelle Nasti, più follower di Taylor Mega.

La fine di un amore

“Posso almeno di dire di averci provato e di essermi divertita, ti auguro il meglio” Jena Frumes

Jena Frumes ha lasciato Jesse Lingard dopo una relazione durata 15 mesi. La modella americana ha detto addio al calciatore del Manchester United su Twitter dove è molto seguita ed attiva. Secondo alcuni rumors il calciatore avrebbe tradito la modella e lei ha deciso di lasciarlo. Possiamo dunque affermare che Jena oltre ad essere bellissima è anche una donna di polso.