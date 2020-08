Michelle Obama ha tenuto un discorso per la Democratic National Convention 2020, parole potentissime che hanno dato libera espressione al suo punto di vista. L’ex first lady ha espresso appieno il proprio punto della situazione anche tramite un accessorio davvero sobrio. Stiamo parlando di quella che diventerà la collanina più di tendenza in questo periodo. Di una semplicità unica: una catenina oro con delle lettere molto sottili ed eleganti che componevano la parola “vote”.

Michelle Obama, la collana ByChari diventa trend Estate 2020

Mentre l’ex first lady ha discusso dell’importanza di apportare un cambiamento nelle prossime elezioni, il messaggio dietro la sua collana è risultato chiaro e forte. Moltissimi infatti sono stati spinti a chiedersi dove avrebbero potuto acquistare quello che si presenta come l’accessorio chic per eccellenza. La collana indossata con fierezza e semplicità da Michelle Obama, durante il discorso per la Democratic National Convention 2020, è in realtà una versione personalizzata della collana ByChari. La linea ByChari, noto brand di gioielli, è nota per le sue collane dalle linee pulite e sobrie, che tramite lettere pendenti vanno a formare parole come “hope”.

Michelle Obamaha abbinato l’elegante collana con un top marrone satin e sottili orecchini a cerchio. “Avevo creato una collana VOTE per le ultime elezioni e sapevo che l’avrei rifatta”, ha detto la designer ByChari di Chari Cuthbert. “Quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione, sono stata onorata di sapere che l’ex First Lady di Michelle Obama ne avesse richiesta una. E sono super entusiasta che la indossi!”. Fatti avanti, acquista anche tu la collana uguale a quella dell’ex First Lady e personalizzala, per persone forti dallo spirito arguto ma sempre semplice e glamour.