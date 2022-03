Michelle Hunziker ha deciso di regalarsi una super rilassante vacanza alle Maldive, in compagnia delle collaboratrici Graziella Lopedota e Laura Barenghi, e delle due figlie Sole e Celeste avute dall’ex marito. Infatti, il matrimonio tra la Hunziker e Trussarsi è giunto al termine, i due hanno ormai da un po’ annunciato la loro separazione, ed è forse questo il motivo per cui dopo un momento difficile, la showgirl ha deciso di prendersi del tempo per sè partendo per le calde Maldive. Ma qualcosa nella quiete della vacanza è andato storto; la Hunziker ha parlato della situazione di guerra in Ucraina portandosi contro l’intero web.

Le dichiarazioni della showgirl sotto il sole delle Maldive

Ormai tutti hanno detto la loro sulla tragedia che sta colpendo l’Ucraina. Chi con messaggi solidali sui social e chi con donazioni alle associazioni, per dare concreti aiuti al paese. Insomma, in questo periodo storico tanto delicato, nessuno si è tirato indietro. E così anche Michelle Hunziker ha voluto far sentire la propria viva solidarietà, dalle lontane spiagge delle Maldive.

La Hunziker tramite le stories di Instagram ha infatti dichiarato il suo dispiacere per l’attuale situazione in Ucraina :“Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno […] Provo disagio ad essere in vacanza.” Infine, la showgirl conclude il suo messaggio di solidarietà scrivendo: “Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile“. Vicina con il cuore, sì, dato che fisicamente si trova nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. Infatti, quello che doveva essere un gesto solidale, è invece diventato un bersaglio del web.

Le recriminazioni non si sono fatte per nulla attendere e le polemiche si sono scatenate in breve tempo. “Michelle Hunziker se ti senti davvero a disagio per l’Ucraina torna dalle Maldive e vai ad aiutare i centri per i profughi e fai volontariato” scrive qualcuno sui social. Ed ancora: “Un minuto di silenzio per la Hunziker che non può godersi appieno le vacanze perché l’eco della guerra la disturba emotivamente”. Insomma, la scelta della Hunziker di postare foto a riva di spiagge paradisiache e nel contempo dichiararsi affranta e addolorata per la guerra, ha sollecitato una polemica non indifferente. Immancabile, il commento di Selvaggia Lucarelli, solita in queste situazioni a dire la sua, senza alcun pelo sulla lingua.

Anche la Lucarelli sembra non aver apprezzato

Selvaggia Lucarelli, in seguito alle dichiarazioni della Hunziker, ha detto la sua. Non fa nomi, ma il mittente sembra abbastanza chiaro. “Vanno in vacanza alle Maldive e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe.” E continua ancora la polemica con tono pungente “Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”

La giornalista non nomina mai la showgirl argentina, ma il messaggio arriva forte e chiaro. “Ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro, piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione.”. Concludendo così, non vi sono dubbi che la persona tirata in causa sia la proprio la Hunziker. Che per ora però non ha risposto ad alcuna accusa, ed ha preferito chiudersi nel silenzio.