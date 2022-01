Dopo 10 anni insieme Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi decidono di separarsi. Lo dichiarano in un comunicato stampa affidato all’Ansa: «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita».

Michelle e Tommaso Trussardi si separano

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi tirano i remi in barca e decidono di lasciarsi. Le figlie Sole e Celeste continueranno a vivere con la mamma. La star della televisione Italiana e il colosso della moda nostrana hanno deciso di divorziare. Le motivazioni della crisi non le conosciamo, e dalla dichiarazione fatta dai due si capisce bene che non verrà fuori, almeno per ora. Con un comunicato affidato all’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato la loro separazione , confermando quanto da tempo si diceva: «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia».

Michelle Hunziker ha passato le vacanze da sola