Meghan Markle e Principe Harry divorzio: bisogna attendere il 2025

Si vocifera di una eventuale e probabile fine tra i due fuggitivi più famosi che esistano al momento. Meghan e Harry sarebbero in crisi nera, ben lungi dal pensare a un nuovo bebè (babbano) in arrivo, qui bisogna correre ai ripari. In tutto ciò il web non perde occasione di prendere la palla al balzo e ne approfitta.

Meghan Markle continua a tessere la sua fitta ragnatela di relazioni e contatti con i maggiori produttori di Hollywood, pare che la ricerca di un nuovo posto tra le stelle del cinema sia frenetica. Il Principe Harry, intanto, dicono che si districhi tra il mestiere di mammo, occupandosi del figlio Archie, e quello di colf intento a ripulire le macerie che ha lasciato dietro di sé a Londra. E mentre Brad Pitt, ritirando un premio ai BAFTA, non perde occasione per dedicare loro una battuta velenosa, e i cognati Kate Middleton e William se la ridono di gusto alle loro spalle… dal Canada rimbalza una previsione choc!!

Ciò che si vocifera è che Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero già ai minimi storici. E i bookmaker si sono dati alla pazza gioia, facendo colare a picco le quote di chi vuole scommettere sul divorzio del Duca e della Duchessa. I dati che ne sono emersi, infatti, indicano una fine del matrimonio tra Meghan e Harry data a quotazioni irrisorie. Che tradotto vuol dire che è come se fosse un evento estremamente prevedibile, tanto da poter accadere entro i prossimi cinque anni. È proprio il caso di dirlo, a conti fatti, se Meghan e Harry sopravvivranno al 2025, potremo tirare tutti un sospiro di sollievo.

C’è un’ampia lista di quotazioni che riguardano Meghan Markle e il Principe Harry. Il divorzio, come detto, è l’evento dato come più probabile tra tutti, ma ci sono anche altre cifre che spaziano tra gli argomenti. Come per esempio il ritorno di Meghan alla serie “Suits” o una sua partecipazione a “The Crown” che farebbe moltiplicare di 100 la puntata. Un altro figlio è dato invece come molto improbabile rispetto al divorzio.