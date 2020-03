I produttori dei Simpson vorrebbero che il Meghan e Harry apparissero in un piccolo cameo dell’amatissima serie animata dei Simpson. La serie tv ha avuto negli anni una serie infinta di personaggi famosi. Lo showrunner Al Jean sarebbe onorato se potesse avere anche la loro partecipazione: «Abbiamo parlato di Harry e Meghan. Ho sentito che vuole fare un lavoro fuori campo. Quindi, se stanno leggendo questo, chiamaci.»

Un piccolo cameo per Meghan Markle e Harry nei Simpson

Lo showrunner del cartone animato più famoso al mondo, Al Jean ha espresso il suo desiderio di avere come ospiti Meghan Markle ed Harry. Visto la loro decisione di allontanarsi dalla famiglia Windsor per condurre una vita più “normale”, chissà, presto potremmo vederli nei panni degli abitanti di Springfield! Non solo il Duca e Duchessa del Sussex, Yeardley Smith che dà la voce a Lisa Simpson, ha esternato il desiderio di avere come ospite anche Greta Thunberg. Alla rivista Radio Times ha detto: «Sarebbe bello se Greta recitasse se stessa: avrebbe attraversato Springfield e avrebbe scoperto di avere molto in comune con Lisa.»

Simpson, lista lunghissima di guest star

Tra le innumerevoli star che hanno partecipato alla serie animata, troviamo anche Paul McCartney. La star dei Beatles ha partecipato all’episodio in cui Lisa è diventata vegetariana, McCartney ha ammesso che controlla frequentemente che il personaggio non abbia iniziato a mangiare carne! Nella serie abbiamo visto tantissime star di Hollywood. Meryl Streep è apparsa più di una volta nei panni di se stessa. L’astrofisico Steven Hawking compare numerose volte nello show, lo considera infatti uno dei migliori programmi della tv americana. Anche le band sono spesso protagoniste come i Coldplay, andato in onda nel 2010, i Greenday ed i Blink 182 che suonano uno dei loro brani più conosciuti “All the small thing”. Chissà se nei prossimi anni la lista sarà “impreziosita” anche con i cameo di Meghan e Harry, sarà d’accordo la Regina Elisabetta?