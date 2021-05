Meghan Markle è stata accusata di usare «il suo nuovo libro per mostrare quanto Harry fosse sconvolto dopo essere stato privato dei suoi titoli militari». Dopo l’annuncio del suo libro The Bench la duchessa è stata travolta dalle critiche. Ecco cosa è successo.

Le accuse a Meghan Markle

La duchessa del Sussex ha 39 anni e ha scritto un libro. The Bench è un volume per bambini basato sul legame tra un padre e un figlio ispirato dal principe Harry e Archie. L’ispirazione le venne dopo aver scritto una poesia per la prima festa del papà di Harry. Phil Dampier, autore di Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words, confessa alla rivista britannica Fabulous che: «Meghan sta usando il libro per evidenziare quanto sia triste Harry a perdere i suoi titoli militari».

Phil Dampier continua affermando: «L’illustrazione raffigura un soldato dai capelli rossi (ovviamente sai chi) che abbraccia il suo bambino. Sembra che sia tornato a casa dalla guerra dopo molti anni e tira le corde del cuore. La mamma è in lacrime mentre guarda dalla finestra e vede suo marito tornare dalla battaglia per riprendere la vita familiare. È uno scenario familiare a tante coppie di militari separate da conflitti. Ma ovviamente non era una realtà per Harry, che aveva una relazione diversa quando prestava servizio in Afghanistan. Piuttosto Meghan sta probabilmente mostrando quanto l’Esercito significasse per Harry e quanto sia sconvolto dal perdere i suoi titoli militari.La regina ha deciso che non poteva essere metà dentro e metà fuori dalla famiglia reale, e quindi non poteva più continuare con le sue associazioni onorarie, incluso essere Capitano generale dei Royal Marines».

Il principe Harry ha avuto il titolo dei Royal Marines solo per 30 mesi dopo averlo ereditato dal suo amato nonno, il principe Filippo. Phil Dampier afferma che per Harry è stato duro ingoiare il rospo.

Perché Meghan Markle scrive The Bench

Meghan ha confessato le ragioni della nascita del libro affermando: «The Bench è iniziato come una poesia che ho scritto per mio marito la festa del papà, il mese dopo la nascita di Archie. Quella poesia è diventata questa storia. Christian si è stratificato in bellissime ed eteree illustrazioni ad acquerello che catturano il calore, la gioia e il conforto del rapporto tra padri e figli di tutti i ceti sociali. Questa rappresentazione è stata particolarmente importante per me e Christian e ho lavorato a stretto contatto per rappresentare questo legame speciale attraverso una lente inclusiva. La mia speranza è che The Bench risuoni con ogni famiglia, indipendentemente dal trucco, tanto quanto con me».

Un comunicato stampa che accompagna l’annuncio lo descrive come una storia che “cattura in modo toccante il rapporto in evoluzione e in espansione tra padri e figli e ci ricorda i molti modi in cui l’amore può prendere forma ed essere espresso in una famiglia moderna”.