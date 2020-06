A causa della pandemia, per moltissimi studenti le attività tradizionali di fine anno hanno avuto luogo solo online, e chi ne ha risentito di più sono certamente i diplomati delle scuole superiori del 2020. È stata una vera e propria delusione per coloro che non vedevano l’ora di sentire ricompensato il loro duro lavoro, e festeggiata la fine di un percorso fondamentale come quello che porta alla maturità. Ci pensano l’ex Presidente Barak e l’ex First Lady Michelle Obama a premiarli come meritano. Gli Obama, che appaiono proprio rilassati e felici di essere tornati sotto i riflettori, hanno donato a molti un momento speciale.

“Ciao a tutti e congratulazioni per la classe del 2020”, inizia così il videomessaggio di Barak e Michelle Obama pubblicato su YouTube.

«L’istruzione è il più grande investimento che possiate fare.⁣ Più istruzione avrete, più voi e la vostra famiglia ve la passerete bene. Non potrete, forse, morire sotto il sole, nella vostra tunica e nel vostro tocco, non potrete provare l’imbarazzo di una famiglia che urla il vostro nome quando salite sul palco. Ma la vostra famiglia l’avete accanto. E non dovrete mai sentirvi senza speranza.⁣ Come qualcuno ha detto, la speranza non è un biglietto della lotteria. È un’arma da usare nell’emergenza nazionale, per rompere il vetro, per far risuonare un allarme e allungarci all’azione.⁣ Per quanto spaventoso e incerto sia il nostro tempo, in lui risuona una chiamata ad agire. È un’incredibile opportunità per la vostra generazione.⁣»

«Per prima cosa, dovete fare quel che ritenete giusto: non quel che ci si aspetta da voi o quel che più è facile. Poi, non dovete accettare qualcosa perché considerato “normale”. Non dovete accettare il mondo per com’è, dovreste ambire a vivere nel mondo che vorreste e potreste avere. So che è un peso enorme da porre sulle vostre spalle e vorrei che la mia generazione avesse fatto di più per risolvere i problemi di questo Paese. ⁣Ma la buona notizia è che so che voi siete all’altezza della sfida.⁣ L’America è cambiata e cambierà perché giovani ragazzi avranno osato sperare. Democrazia non significa rimettersi alla volontà di un leader potente e carismatico, che cambi le cose dall’alto, ma trovare in sé la speranza per cambiare il mondo. Voi siete esattamente quel che ci serve.» Barak e Michelle Obama