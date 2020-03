Lo scorso 2019 ci eravamo soffermati abbastanza sull’argomento Matteo Salvini, anzi, avevamo addirittura fatto di peggio (meglio), ne avevamo indagato la natura più sexy. Già, perché il lancio della moda mare 2019 era stato grandemente appoggiato dall’ex ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio. Clicca qui per vedere Salvini in costume. Ad ogni modo, l’ho presa alla lontana, arrivo dunque dritta al punto: cosa c’entra Salvini con la moda? Assolutamente niente. Ma se si parlasse di avversione nei confronti della diversità?! Di solito c’entra sempre. E se questa volta invece ci lasciasse di stucco?

Nella copertina del numero di Febbraio di Vogue Italia c’è Maty Falle Diba, 18 anni. La modella di origine senegalese, ora italiana, vive a Chiampo, in provincia di Vicenza. L’agenzia Img Models l’ha arruolata lo scorso maggio subito dopo averla vista. Pier Paolo Piccioli l’ha scelta per chiudere lo show di Valentino P/E 2020. A proposito della copertina il direttore Emanuele Farneti si esprime così: «C’è la foto di una ragazza di 18 anni che viene da lontano; regge in braccio la parola Italia ma, se glielo chiedi, nemmeno ci pensa alla questione della nazionalità: per la sua generazione, passaporti e confini non saranno un limite a tutto il futuro che la aspetta». Nel paese in cui abita con la madre e i fratelli, vicino a dove lavora il padre, è nata una polemica (sterile) che la vede protagonista. La polemica in questione ha origini social, precisamente su Facebook, dopo che il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, si congratula con Maty per la copertina: «Una bellezza italiana, ma soprattutto una bellezza chiampese! Orgoglioso di te Maty!».

Le polemiche impazzano

Tra le varie ed eventuali reazioni al post non poteva certamente mancare anche quella di Daniele Beschin. Il coordinatore provinciale del movimento di estrema destra Forza Nuova, che decide di commentare: «Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca. Una gran bella ragazza. Da lì dire che è una bellezza tutta italiana, ce ne passa. Una gran bella ragazza, meritevole di una copertina così importante, ma è una bellissima senegalese. Il razzismo non c’entra. Il mondo è bello perché è vario. Una chiampese o una mediterranea non sarà mai una senegalese e viceversa. Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca». I commenti sono piovuti a cascata, e anche dalle fonti più inaspettate: «Beschin non rappresenta né la Lega né i suoi valori. Chi giudica le persone dal colore della pelle è ignorante. Dobbiamo denunciare questi comportamenti volgari e razzisti che nulla hanno a che spartire con il nostro movimento, con la storia delle nostra regione e della nostra provincia», ha dichiarato il commissario della Lega della provincia di Vicenza, Matteo Celebron.

Anche Luca Zaia, il governatore leghista del Veneto, ha commentato: «Noi siamo onorati che la modella sia su Vogue. Le auguro una carriera strepitosa, quando può parli del Veneto perché abbiamo bisogno di promozione e difesa identitaria. Per noi è veneta al 100%, figurarsi se sto qui a fare distinzioni su dove è nata, è vissuta o si è formata». Ma il dolce, come si dice, viene sempre in fondo, ecco quindi che chiudo così come avevo iniziato, ossia con un colpo di scena. A stupirci è il segretario della Lega Matteo Salvini che ha così commentato: «Se uno distingue l’essere umano in base al colore della pelle nel 2020 è fuori dal mondo». Chissà.