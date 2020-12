Martina Colombari completamente al naturale: senza trucco a 45 anni

Martina Colombari si mostra a nudo. Non si tratta di un nudo senza veli, bensì di una ritrovata naturalezza e consapevolezza di sé. La bellissima e celebre modella e attrice posta alcuni scatti nei quali è immortalata completamente al naturale, senza trucco e senza inganno all’età di 45 anni portati benissimo. Il tempo per lei sembrerebbe essersi fermato, quando nel 1991, vinse il titolo di più bella d’Italia. Qual è Miss Italia. A 45 anni, Martina Colombari utilizza i propri social, in particolare Instagram, per lanciare messaggi importanti. Un’idea di avvenenza femminile non ossessionata dal passare del tempo. Ieri, infatti, Martina Colombari ha pubblicato un primo piano del suo volto. Nell’immagine in bianco e nero si nota immediatamente l’assenza completa di trucco e makeup, la quale appare nella sua totale naturalezza. Piccoli accenni di rughe (perfettamente comprensibili) sulla zona del contorno labbra e contorno occhi. Bellissima così com’è senza ritocchi.

Martina Colombari: una ritrovata naturalezza all’età di 45 anni

Martina Colombari senza trucco e senza inganno. O meglio, il make-up c’è ma non si vede. A giudicare dal tag della truccatrice Letizia Maestri, probabilmente un accenno di trucco c’è, ma super naturale per non coprire la naturalezza della pelle, anche nelle sue così dette “imperfezioni e difetti” e i segni del tempo. Una citazione dedicata alla grande attrice Anna Magnani? Sappiamo che anche l’iconica diva teneva molto ai suoi segni del tempo, che non voleva fossero coperti.

Le altre star che hanno sposato la filosofia “acqua e sapone”. All’alba di una nuova consapevolezza

Sono moltissime le star, compresa Martina Colombari, che hanno sposato la nuova filosofia “acqua e sapone”. Una bellezza inclusiva e consapevole, non ossessionata al ricorso della chirurgia estetica ad ogni costo e soprattutto promotrice delle particolarità. Il tempo passa ma la VERA bellezza resta. E ne sono testimonial celebrità come Michelle Hunziker, Barbara D’Urso, Arisa, Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis. Anche star internazionali ed oltreoceano quali Vanessa Hudgens, Bar Refaeli, Cindy Crawford. Tante dive dello showbiz hanno usato la propria fama per trasmettere e lanciare messaggi di self-love e accettazione di sé. A 360 gradi: della propria pelle, delle proprie rughe, addirittura dei propri brufoli e segni di acne. “L’accettazione di se stessi passa per la pelle”. Almeno, in prima istanza.

La bellezza è quella reale. Senza make-up. Ogni donna è bella così com’è e non ha età, né trucco che tenga. Una filosofia di pensiero diventata, grazie anche al lungo periodo di quarantena, una nuova terapia di autostima tra le celebrities. Sempre più pronte a condividere scatti senza filtri. E Martina Colombari ne è fiera testimone e promotrice. Una nuova consapevolezza sembra stia invadendo il mondo della bellezza e del beauty che cerca nuove modalità per superare gli stereotipi fissi e univoci. Lo scopo finale è avvicinarsi sempre di più alle donne “comuni” proponendo modelli di bellezza raggiungibili, inclusivi e non più irraggiungibili e “perfetti”. In breve, che mettano al primo posto la salute e lo stare bene, piuttosto che l’apparire mero e vuoto. Figlio di un’era social, che sembrerebbe già finita sulla via del tramonto.