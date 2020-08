Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista molto frizzante alla rivista Oggi. Nelle parole spese dalla bella svizzera, sono presenti anche delle simpatiche ricettine su come mantenersi in forma superati gli enta. Cosa farà mai la bella Michelle Hunziker per avere un corpo così tonico alla sua età? Una volta superati i 40, si potrebbe tendere a lasciarsi un po’ andare, complice magari una vita routinaria che ci limita negli stimoli. Nell’intervista rilasciata al magazine Oggi, Michelle Hunziker svela i suoi trucchetti per vivere in forma.

“Devo molto alla bellezza, ma avrebbe potuto ingabbiarmi in un ruolo che mi va stretto e che per forza di cose è poco duraturo… io quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo”. Nell’intervista a Oggi Michelle Hunziker parla anche di alimentazione: “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale. Io curo tantissimo i miei denti, da sempre. Curo la pelle usando le creme di Goovi che produco io stessa… A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biorigenerazione cellulare autologa”.

“Mi alleno tre volte alla settimana e faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura” – ha raccontato Michelle Hunziker durante l’intervista a ‘Oggi’; proseguendo descrivendone i dettagli – “Una volta alla settimana aggiungo cardio, perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene. […] Curo tantissimo i miei denti e lo faccio da sempre. Poi alterno creme e trattamenti”.