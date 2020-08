Auguri Charlotte Casiraghi! La secondogenita di Carolina di Monaco oggi compie 34 anni. Decenni (ricchi) di vita tumultuosa ed inquieta alle spalle, come ella stessa afferma: «Ho sempre avuto un’inquietudine di fondo, che mi ha portata a interrogarmi su quello che mi succede e a prendere coscienza della fragilità dell’esistenza». La bella Charlotte, spegnerà le sue prime trentaquattro candeline, portando con sè lo stesso “terremoto emotivo” che da sempre ha caratterizzato il Principato di Monaco. Con il quale, però, hanno saputo convivere con grazia ed estrema eleganza.

Auguri Charlotte Casiraghi! Lo stesso spirito inquieto della madre

Charlotte Casiraghi, è innegabile; abbia lo stesso animo inquieto della madre Carolina di Monaco. Specialmente (per quanto riguarda), quella leggera “sfortuna” che ha da sempre contraddistinto le relazioni sentimentali.

Realazioni sentimentali controverse e turbolente

Charlotte Casiraghi si è fidanzata inizialmente con Gad Elmaleh, uomo famoso, di quindici anni più grande di lei. Un amore da film indimenticabile. Uno di quelli destinati a durare per sempre. Come nelle favole “E vissero per sempre felici e contenti”. Invece, la coppia che sembrava inossidabile, e che nel 2013 ha accolto il primo figlio, Raphaēl; si è separata due anni dopo.

La bella Charlotte, ha continuato a credere (sebbene la prima delusione) che l’amore vero esiste, e nel 2018, ha deciso di dedicarsi completamente ad una relazione tradizionale. Anima e cuore, senza riserve. Per un breve periodo di tempo, sembrava che tutto funzionasse alla perfezione. La reale francese, secondo le statistiche la più bella d’Europa, ha ufficializzato la propria relazione sentimentale con Dimitri Rassan, da cui il medesimo anno ha avuto il suo secondogenito, Balthazar. La fantastica coppia, perfetti l’una per l’altro; e frutto di una romantica amalgama di “sangue blu” e borghesia, ha celebrato le proprie nozze nel 2019, con una doppia cerimonia che ha conquistato e appassionato l’intero Stato della Francia. “Tutto è bene, quel che finisce bene”. Il finale romantico di una storia che ha incantato il mondo intero.

Charlotte Casiraghi scrittrice: il suo primo libro “Arcipelago delle Passioni”

Che abbia un animo inquieto e tumultuoso di base, l’abbiamo già ampiamente descritto. Uno spirito perfetto per una scrittrice. Proprio per questo, la reale più bella d’Europa; si è dedicata (nel tempo) alla stesura del suo primo libro, “Arcipelago delle Passioni”, firmato “a quattro mani” con il filosofo Robert Maggiori, nonché, suo professore al liceo François Couperin di Fontainebleu. Charlotte Casiraghi è sesta in linea di successione al trono, senza essere principessa, negli scorsi anni ha dichiarato riguardo il suo libro: «Non cercate mai l’anima gemella».

“Uno dei paradossi dell’amore sta nel fatto che esiste un’unica parola per nominarlo, e ogni altra espressione del linguaggio che tenti di tradurlo finisce per tradirlo. Non è neanche possibile attribuirgli una specificazione! Che faccia strana farebbe, l’amato, se chi lo ama gli dichiarasse: ti amo, ti amo molto, ti amo moderatamente, ti amo a seconda di come mi guardi…! Così, per sapere che cosa l’amore non è, non sembra affatto insensato andare a cogliere, in certe espressioni comuni, quel (non)senso al quale la cultura, nel corso dei secoli, ha permesso di prevalere sul senso vero delle cose. Questo per dire che il rapporto tra amore e linguaggio non è per nulla anodino (…)”.

Un ritratto molto interessante sull’amore e sull’essere amati. Non solo a fini narcisistici ( come fanno la maggior parte di noi), ma, al contrario; avanzare verso l’altro: “quello che amo in te è che tu sia un altro me stesso” e prosegue: “Amore senza alterità, amore senza oblatività, amore che gira a vuoto, fino all’inanizione”.