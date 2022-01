La mamma della Ferragni in vacanza a Dubai: quanto costa una notte nel suo resort extra lusso

Marina Di Guardo ha deciso di mettere un bel po’ di spazio tra lei e il rigido clima milanese. Ha tolto le tende con la prospettiva di una località nettamente più calda e confortevole. E mentre Valentina e Chiara Ferragni sono andate a Parigi a seguire le sfilate di haute couture, mamma Marina ha invece scelto Dubai per rilassarsi un po’.

Nell’anno appena trascorso abbiamo spottato Marina Di Guardo in Sardegna, a Ischia, e alle Isole Eolie. Insomma, un pienone di mare e tintarella in compagnia sia di amici che della famiglia. Moltissimi post ritraggono la scrittrice assieme ai suoi amati nipotini, a cui presto se ne aggiungerà un altro. La scrittrice sta per diventare nonna per la terza volta, grazie alla figlia Francesca. Dalla vacanza nell’Alto Adige, la 60enne ha optato per un altro po’ di sabbia e di mare negli Emirati Arabi. Ha deciso di alloggiare al Caesars Palace Dubai, un resort extra lusso a cinque stelle, dotato di ogni genere di confort. Anche Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto Dubai per il Capodanno dello scorso anno, alloggiando però in una struttura diversa.



Quanto costa l’hotel in cui alloggia Marina Di Guardo

Il Caesars Palace Dubai è un resort a 5 stelle, e si trova proprio fronte mare, davanti a una spiaggia sovrastata dalla ruota panoramica più grande del mondo, una delle principali attrazioni dell’isola. Il resort ha al suo interno negozi, ristoranti, piscina, palestra, Spa. Un servizio a 360 gradi pensato per offrire un’esperienza di totale relax ma anche di puro divertimento. Marina Di Guardo ha immediatamente mostrato ai suoi follower alcuni angoli della stanza a lei riservata, che gode di una vista pazzesca sulle acque di cristallo. Nelle immediate vicinanze anche un’enorme piscina circondata da palme e tanta vegetazione. Ma quanto costa una notte della vacanza di Marina Di Guardo? Mettendo in conto un soggiorno di un solo fine settimana, esattamente in questo periodo dell’anno, il costo di una notte andrebbe dai 615 euro per una camera standard con due posti letto ai 6000 euro per la Suite reale per 5 persone (dunque 1200 euro a persona).