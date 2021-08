Mariam Ghani, chi è la figlia dell’ex presidente afghano: vive a NY ed espone al MoMa

Quello che è successo è che in Afghanistan l’ormai ex presidente Ashraf Ghani ha lasciato il paese per rifugiarsi negli Emirati Arabi Uniti. Vive all’altra parte del mondo, a New York, la figlia Mariam. Lei vive e lavora come artista a 360 gradi. Ha 43 anni e le sue creazioni vantano esposizioni al Guggenheim, al MoMa e alla Tate Modern di Londra. Per non parlare di alcune pellicole cinematografiche proiettate al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Mariam Ghani è nata e cresciuta in America, nel Maryland, e si è trasferita a NY per studiare alla New York University. Ora vive in un loft a Clinton Hill e segue – come lei stessa ha dichiarato in un’intervista del 2015 al New York Post – “uno stile di vita che rispecchia tutti i cliché di Brooklyn”.

L’appello disperato di Mariam Ghani

“A tutti coloro che hanno fatto il check-in e si sono rivolti alla solidarietà nei giorni scorsi: grazie. Ha significato molto. Sono abbastanza esaurito, ma spero di essere in grado di rispondere a tutti voi individualmente prima o poi. Questo post è una risposta alla domanda che molti si sono posti: cosa possiamo fare per aiutare gli afghani in questo momento? Se sei interessato a coordinare una campagna di lettere su: lo stato degli operatori culturali, contattaci. Ci sono anche alcuni punti di discussione #shareable per contattare i funzionari eletti negli Stati Uniti e l’avvocatura a livello internazionale, e un link nel mio profilo a un elenco controllato di luoghi da donare agli sfollati interni e fare volontariato per aiutare i rifugiati (ad es. servizi legali pro bono, traduzione , benvenuto carro). Inoltre, se dirigi un’istituzione e puoi sponsorizzare migranti a rischio, avvia una conversazione seria nella tua istituzione su come farlo e consulta @atriskartists per modelli e risorse. Per donare specificamente per aiutare gli artisti afgani: @aaawa_art #afghanistan @afghanrefugees #artistsatrisk”.