Valentino Rossi papà, chi è l’incantevole compagna Francesca: altissima e pazza per il fitness

“Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! aspettiamo una bambina”. Queste le parole con cui Valentino Rossi ha esordito nelle ultime ore per annunciare la lietissima notizia.

Ciò che si era lasciato sfuggire era abbastanza semplice: “Ho sempre detto che mi piacerebbe avere un figlio, però vorrei prima fare qualche mese di ferie senza essere né pilota né papà”. Dopo l’annuncio di inizio mese del ritiro dall’agonismo, al termine della stagione in corso. Com’è facile da immagine, sicuramente Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello custodivano già il segreto ed aspettavano solo il momento giusto per dare l’annuncio. D’altronde il prossimo 16 febbraioValentino nazionale compirà 43 anni… Dunque se non ora, quando? Ma chi è la bellissima compagna di Valentino Rossi? Si chiama per esteso Francesca Sofia Novello, ha 27 anni ed è originaria di Arese, vicino a Rho, in provincia di Milano.

Valentino Rossi papà, tutto sulla compagna Francesca: altissima e pazza per il fitness

La giovane donna è impegnata nella battaglia contro le diete drastiche ed ha un amore sconfinato per il fitness. Si allena moltissimo e dedica gran parte del suo profilo Instagram da ben 232Mila follower al mantenersi in forma. Chiave del suo successo?! L’allenamento costante e la dieta consapevole. Bellissima e dal fisico statuario, con i suoi 178 cm, pochi in meno di Valentino Rossi, Francesca è una famosa modella che ha collaborato con i maggiori brand di intimo e non solo. Infatti la stupenda 27enne è stata anche co-conduttrice a Sanremo 2020.

Un fan fact è che la storia Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi è nato sulle piste del Motomondiale. Lì il Doc in sella alla sua Yamaha venne rapito dalla folgorante eleganza di Francesca, che all’epoca faceva l’ombrellina. I due si sono dunque conosciuti e innamorati sul grid della MotoGp quando ancora le ombrelline erano una realtà.