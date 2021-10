La band italiana Maneskin si fa notare ancora. Dopo il festival di Sanremo e la vittoria agli Eurovison ne fanno un’altra delle loro. Conosciuti per essere irriverenti e per avere una anima dannatamente rock postano oggi una foto “hot” per l’uscita del loro nuovo singolo: Mammamia.

Mammamia che Maneskin

Loro in effetti sono un po cosi come si mostrano: nudi. Il gruppo rock di Roma formato da Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi lancia un nuovo singolo e per farlo adotta il modo più singolare per farlo. I quattro artisti pubblicano infatti oggi sui social un loro scatto fatto allo specchio completamente nudi, coperti solo da stelline nere per non incappare nella censura dei social. Per gli scatti invece la band utilizza una camera a fisheye che li cattura in delle foto davvero irriverenti. I Maneskin stanno prendendo piede nella scena musicale mondiale anche per il loro approccio spregiudicato e senza limiti alla vita.

Scalano le classifiche mondiali

I vincitori dell’Eurovision 2021 stanno andando forte quest’anno. Non solo i Maneskin hanno vinto l’Eurovision, ma hanno anche avuto tre canzoni che hanno fatto irruzione nelle classifiche di tutto il mondo. Oggi la band annuncia infatti il tour LOUD KIDS ON TOUR ’22 che include 16 concerti (finora) in tutta Europa. Il tour inizierà a Londra, nel Regno Unito, a febbraio e terminerà a Riga, in Lettonia, il 14 marzo.