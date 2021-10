Eve Jobs, la figlia 23enne del defunto fondatore di Apple, Steve Jobs, ha fatto il suo straordinario debutto in passerella alla Paris Fashion Week.

Eve Jobs

Camminando accanto a modelle come Gigi Hadid e Paloma Elsesser, la Jobs è apparsa alla sfilata di Coperni primavera/estate 2022 con una maglia a collo alto verde fluo abbinata a una minigonna fantasia, occhiali bianchi futuristici e la nuova borsa a mano “Origami” del marchio, la cui forma è stata ispirata dal Icona dell’app Foto di iPhone.

«Non riesco a esprimere a parole di quanto sia straordinaria questa collezione», ha scritto Eve Jobs su Instagram giovedì insieme a una serie di foto dello spettacolo. «È stato un onore essere parte della visione di Coperni. Congratulazioni ai miei amori» ha scritto, ringraziando i designer Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer.

A parte la sua carriera equestre alla Stanford University, Eve Jobs è relativamente nuova nel campo della moda, infatti fece parte della campagna pubblicitaria natalizia di Glossier a dicembre insieme all’attrice di Euphoria Sydney Sweeney e alla star di RuPaul’s Drag Race, Naomi Smalls

L’eredità di Steve Jobs

Eve è la figlia più giovane del defunto magnate della tecnologia e di sua moglie, Laurene Powell-Jobs. La vedova di Steve Jobs e la madre di Eve detiene circa 20,1 miliardi di dollari nel 2021. Sebbene Laura abbia ereditato la maggior parte della fortuna di Steve, da allora l’ha investita e quasi raddoppiata dal 2011, quando Steve è morto. Secondo la dichiarazione di Laura al New York Times, i suoi figli non riceveranno molto della fortuna di Steve e Laura dopo la loro scomparsa. Lei disse: «Ho ereditato la mia ricchezza da mio marito, a cui non importava l’accumulo di ricchezza. Lo sto facendo in onore del suo lavoro e ho dedicato la mia vita a fare del mio meglio per distribuirlo efficacemente, in modi che elevino individui e comunità in modo sostenibile».