Forse i capi più trend per l’autunno 2021 sono già nel tuo armadio ma ancora non lo sai. Ecco quali sono i modi migliori per indossare i propri abiti seguendo le linee guida per la moda Fall Winter 2021. Per l’autunno 2021 chiediamo una strategia opposta: vuoi vestirti come il futuro? Bene, guarda prima nel tuo armadio.

Camiciona: il trend autunno 2021

Dal momento che la camicia è essenzialmente considerato il capo d’abbigliamento più visto negli armadi di donne e uomini, è molto probabile che se ne abbia una in giro. Non importa se è bianca, rigata o pastello, in questa stagione tornerà utile per una varietà di scenari.

Come indossare una camicia per l’autunno 2021: rendilo il tuo capo preferito. Quando non lo si usa al posto di un maglione o di una giacca (le celebrità lo fanno aprire con un reggiseno sotto), si può sfruttare come base del look, indossandolo sotto i gilet o i blazer. Se la opzione è oversize, si può anche dare all’outfit un tocco Y2K aggiungendo una cintura.

Pantaloni

Abbiamo passato più tempo di quanto siamo disposti ad ammettere a indossare felpe e pantaloni lounge, e le nostre gambe non sono ancora pronte per un paio di jeans rigidi per tutto il giorno, tutti i giorni. Infatti, I pantaloni oversize e i pantaloni AKA, sono entrati come capo di transizione e sono più versatili di quanto pensassimo inizialmente. Come indossarli per un’autunno trendy? Mentre una volta i pantaloni erano considerati formali, sono ora invece visti come una scelta casual per tutti i giorni. Abbinati ad una maglietta grafica, un maglione lavorato a maglia o vestirli con un corsetto e tacchi per una serata fuori.

Set coordinati

I set coordinati non sono una novità: in effetti, i coordinati erano punti di riferimento anche prima che la tuta diventasse l’uniforme da lockdown per eccellenza. Ma i designer non sono ancora pronti a rinunciare a questa tendenza. Dopotutto, cosa c’è di meglio di un vestito preconfezionato che si può indossare in un baleno? Per l’autunno 2021 aggiungiamo un terzo capo. Il set da 3 pezzi è molto cool e coordinare top e slip è ancora più divertente con l’aggiunta di un cappotto o di un accessorio abbinato. Basta infatti scegliere un top, una blusa che già si ha che sembri essere della stessa famiglia di colori (o stampa!) e modellarli tutti insieme. Completo monocromatico, fatto.

Plaid e fantasia Tartan

Sorpresa, sorpresa: il plaid è ancora una stampa autunnale imperdibile. Questo ritorna ogni anno, quindi se ti stai chiedendo se i tuoi pantaloni a scacchi preferiti del 2019 sono ancora di tendenza, la risposta è sì al 100%. Come indossare il plaid per l’autunno 2021? Look preppy is the answer. La fantasia Tartan è attualmente uno delle preferite tra designer e fashion victim. Quindi la gonna scozzese va assommante abbinata con blazer, camicie e maglioni bottoni. Pezzo forte per questo outfit sono le calze bianche con il mocassino nero lucido. Troppo Micheal Jackson?

Trend autunno 2021: frange

Questo è un dettaglio di design che non scompare mai veramente, soprattutto perché è così divertente da indossare, ma sta vivendo una vera e propria rinascita in questo momento. Se si possiede una giacca, un vestito o una borsa con frange va tirata fuori dall’armadio. Una bella spolverata e lla scelta dello stile può passare da flapper degli anni ’20 o hippie degli anni ’70 del 2021. Non c’è davvero un modo sbagliato di indossare abiti con frange, ma attenersi a un decennio specifico è sempre piuttosto divertente. Dai vestito con frange un tocco da Grande Gatsby accessoriando con grandi orecchini e oggetti metallici. Oppure la giacca con frange agli anni ’70, matchata a pezzi patchwork e pantaloni a zampa.