Spiagge dorate e paradisiache, avvolte da una vegetazione lussureggiante e aromatica, avvolta nella pace assoluta di un atollo disperso in un punto dell’oceano. Eccoci alle Maldive, un eden remoto tra i più blasonati al mondo per vacanze paradisiache e romantiche lune di miele. Le Maldive sono costellate da resort meravigliosi in cui soggiornare a due passi dal mare, in un concetto pressappoco perfetto di break tropicale.

Adesso arriva la domanda del secolo: e se fosse possibile soggiornare un anno intero in uno di questi resort pazzeschi? Intendiamo proprio vivere in un hotel di super lusso, con confort da re del mondo e un servizio a cinque stelle. Ma il pezzo forte di questo pazzo progetto arriva adesso: soggiornare un anno intero nel lusso al costo giornaliero di un B&B. Questa la proposta avanzata dall’Anantara Veli Maldives Resort, che, per provare a non farsi abbattere dalla crisi dovuta alla pandemia, ha messo in commercio un originale pacchetto dal nome “Unlimited Stays in Paradise”, tradotto: “Soggiorni Illimitati in Paradiso”.

Un paradiso a mezz’ora di motoscafo da Malé, uno dei resort più exclusive delle Maldive. Dotato di suite dal design memorabile costruite sull’acqua, spiagge spettacolari, squisiti ristoranti e tutti i lussi che potremmo solo immaginare. L’offerta costa 30mila dollari a coppia, ossia circa 25mila euro, circa 70 euro al giorno per due persone e prevede il pernottamento in un bungalow privato dal primo di gennaio al 31 dicembre 2021. Oltre alla colazione compresa la coppia riceverà anche uno sconto del 25% su bar e ristoranti. Il wi-fi è a libero accesso e consente di lavorare da remoto, anche in spiaggia, tra una tintarella e un tuffo. Non solo Maldive, anche Bangkok si è data da fare in questo senso, proponendo un’offerta irrinunciabile per chiunque voglia staccare la spina dalla propria quotidianità.