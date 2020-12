Attenzione a tutti i nomadi digitali, l’affare che stavate aspettando è finalmente arrivato. Vorresti trascorrere un anno lavorando da remoto a Bangkok in uno splendido hotel a 5 stelle Hyatt? Si parla di lusso vero e proprio: cocktail giornalieri nella lounge Club, una splendida piscina a portata di mano, pulizie giornaliere, WiFi illimitato, cibo gratis e anche massaggi. Quanto sareste disposti a pagare?

Hyatt Regency, hotel di lusso a Bangkok

Stiamo parlando di un prezzo minore di 75 euro a notte. L’hotel Hyatt Regency Bangkok offre agli ospiti la possibilità di vivere 365 giorni in albergo con la loro promozione di 1 anno chiamata “One Million Baht Club”. Ecco il deal: gli ospiti pagano 1 milione di baht (circa 26.000 euro) in anticipo per il loro soggiorno di 365 giorni, che si riduce a circa 2.250 euro al mese, o 75 euro al giorno, che dir si voglia. L’offerta include fino a 2 adulti e 2 bambini, rendendola ancora più interessante per coppie o famiglie. Sappiamo che più di 2000 euro al mese potrebbero sembrare alti per alcuni lavoratori da remoto che cercano in Thailandia uno stile di vita più economico. Ma la promozione in realtà copre più di quanto pensi. Analizziamo il costo mensile per vedere esattamente cosa puoi aspettarti di ottenere dal tuo soggiorno di 1 anno all’Hyatt.

2.250 euro al mese includono:

Soggiorno di un mese in una splendida camera Club

Pulizia giornaliera

Colazione continentale quotidiana

Cocktail e tartine serali tutti i giorni

Lavaggio a secco / lavanderia giornaliero di 6 capi

Credito alimentare mensile 450 euro

Abbonamento a una palestra

Uso della Club Lounge e delle sale riunioni

Uso della piscina sul tetto

Wi-Fi illimitato

Altri vantaggi durante l’intero anno:

Parcheggio gratuito se hai un’auto in Thailandia

Servizio di portineria dedicato dell’hotel

La tua festa di compleanno privata sul rooftop per 20 dei tuoi amici con la formula all you can drink per 2 ore

Uso del servizio limousine dell’hotel 10 volte all’anno, che può essere utilizzato per i trasferimenti aeroportuali o semplicemente per la città

10 massaggi all’anno presso la spa partner dell’hotel “Let’s Relax at the Allez”

Una vacanza di 10 notti in uno degli altri Hyatt Resorts Thailand – Hua Hin, Samui o Phuket, nel caso tu abbia bisogno di sfuggire al trambusto di Bangkok per un po ‘

Un controllo medico del programma executive al Bumrungrad International Hospital con trasferimenti

