È cristallino ormai che il lockdown metta a dura prova non soltanto noi comuni mortali, ma anche i vip di ogni calibro. Le celeb, si sa, avvezze come sono a viaggiare ogni qual volta gli si presenti l’occasione, che sia o meno per lavoro, si sono ritrovate a fare i conti con la staticità a cui noi tutti siamo soggetti. È il caso di Madonna, la regina delle celebrità di tutto il mondo terraqueo.

Madonna, dicevamo, che all’età di 62 anni mai si sarebbe aspettata di vivere tutto ciò (un po’ come tutto il globo), sembra non darsi pace. La Queen del pop però non si è persa d’animo e su Instagram ha ironizzato: “Sono così indecisa… Dovrei stare dentro casa e non dare da nessuna parte o uscire dalla dalla porta senza andare da nessuna parte…? (non sono lacrime di gioia)”. Vestita da capo a piedi e con un cappello nero a falda larga appoggiato sui suoi capelli rosa, la Ciccone ha urlato forte e chiaro quanto lockdown non faccia necessariamente rima con tuta.

Lady Ciccone, 62 anni di stile

“Questo è il Covid-19 – ha affermato Madonna mesi or sono – non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, che storie incredibili puoi raccontare: è il grande equalizzatore. È terribile e fantastico allo stesso tempo. Ci ha resi tutti uguali in molti modi diversi”, ha aggiunto. Per poi concludere: “Siamo tutti sulla stessa barca e se la nave va a fondo andiamo a fondo tutti insieme”. La cantante statunitense è stata tra i tantissimi musicisti costretti a cancellare tutte le date dei tour a causa della pandemia. Oltre al “Madame X” Tour di Madonna, sono stati annullati o rinviati anche i tour di Lady Gaga, Miley Cirus, e Pearl Jam. Insieme ad alcuni dei festival più grandi del mondo, come Glastonbury nel Regno Unito, l’Eurovision Song Contest a Rotterdam e il Coachella Valley Music and Arts Festival nell’ Empire Polo Club, Indio.