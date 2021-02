Lusso Esclusivo: la realtà italiana che fa sognare. Il luxury come stile di vita

Lusso Esclusivo fa rima con “Made in Italy” e realizzazione di sogni. Ogni desiderio, grazie a questa nota e consolidata realtà italiana, può realizzarsi in “un battito di ciglia”. Di che cosa si tratta? Questa piattaforma, rigorosamente luxury, permette di usufruire ed accedere a qualsiasi servizio di lusso, anzi extra lusso. Auto di lusso, vetture con conducente, autovetture sportive. Servizi di trasporto su terra, acqua e aria. Non solo: eventi ( F1 experience), cerimonie come matrimoni in location di lusso con associati ed esperti wedding planners, catering a soddisfare le esigenze culinarie di chiunque e molto altro ancora. La realtà italiana, Lusso Esclusivo, si estende su tutto il territorio nazionale italiano, senza eccezioni. Un vero e proprio connubio perfetto tra lifestyle di lusso e vita da sogno.

Lusso Esclusivo: la realtà italiana che fa rima con sogni e luxury lifestyle

Lusso Esclusivo è la piattaforma italiana che permette ed assicura servizi extra lusso in diversi ambiti e realtà rigorosamente extra lusso. Ad esempio organizza trasferimenti con vetture con annesso conducente non soltanto a Milano ed in tutta Italia, bensì anche nelle principali città d’Europa, Americhe, Asia, Sud Africa ed Australia. Noleggia altresì prestigiose autovetture sportive senza conducente in tutto il centro-nord Italia. Non solo: dispone di servizi di guida turistica, personal shopper, hostess, interpreti, bodyguard, prenotazione alberghiera e wedding planner in tutta Europa ed anche nel resto del mondo in quanto è anche Tour Operator. Specializzato quindi nella pianificazione od organizzazione di viaggi all’insegna dell’ unicità e del lusso.

L’Italia è uno dei Paesi più belli da scoprire. Ovviamente senza dimenticare il lusso

L’Italia è senza ombra di dubbio uno dei paesi più belli da scoprire. I turisti stranieri lo sanno bene, considerato il numero elevato che il Bel Paese accoglie ogni anno. Tralasciando il periodo difficile causato dall’emergenza sanitaria della pandemia da Coronavirus. Non solo: i turisti stranieri scelgono l’Italia perché in prima istanza la apprezzano, la amano e la preferiscono spesso come meta per trascorrere le loro vacanze, che siano estive o invernali. Del resto non è di certo una novità che i luoghi italiani siano tra i più belli del mondo anche per la loro diversità. Non solo mare ma anche montagna, collina, città d’arte. Sì, è risaputo che anche noi italiani amiamo conoscere e scoprire ciò che del nostro Paese non sappiamo, quelle che sono le sue abitudini, i suoi segreti, la sua storia. E quale modo migliore per farlo se non quello di andare direttamente all’interno dei luoghi del cuore della Penisola Italica? Lusso Esclusivo valorizza e fa brillare tutti quei luoghi che ancora non abbiamo avuto modo di scoprire.

Lusso Esclusivo: l’Italia il Paese del lusso per eccellenza. Tra bellezze, tradizione e storia

“Ogni luogo ha proprie caratteristiche e propri segreti, così come un proprio frasario del viaggiatore con cui i turisti stranieri riescono a trovare il modo giusto per comunicare andando oltre il solito linguaggio non verbale a cui si ricorre quando non ci sono altre alternative”. Secondo recenti ricerche di settore nella classifica delle città più desiderate dai turisti nel mondo i primi posti se li aggiudicano città italiane perché riescono a racchiudere storia, atmosfera e divertimento. Le regioni nelle quali anche i turisti stranieri preferiscono soggiornare in totale atmosfera luxury? Non soltanto Lazio, Liguria e Veneto. Ad affascinare i globetrotter ci sono anche la Toscana, la cui città più desiderata è Firenze, la Sicilia con Favignana e Lampedusa ai primi posti e la Campania con l’immancabile Capri e Napoli. Testimonial d’eccezione? La bellissima modella italiana Ines Trocchia. Un’avvenenza tipicamente italiana in perfetta unione e connubio con le bellezze uniche nostrane.